La Selección Argentina perdió contra el combinado de España este domingo 19 de julio, pero en diferentes rincones del país no dudaron en salir a la calle para agradecerle el trabajo, la fuerza y el corazón a la Albiceleste, dirigida por Lionel Scaloni.

Sin importar el resultado: los argentinos le agradecen a la Selección en todo el país

No solo el Obelisco fue el sitio para acompañar a la Selección en la derrota, sino que en cada plaza y monumento del país, miles de hinchas argentinos se reunieron para reconocer el esfuerzo de la Albiceleste en lo que fue cada triunfo durante la Copa del Mundo de 2026.

Con cantos, saltos, bombos y banderas, el agradecimiento se replicó en toda la Argentina: