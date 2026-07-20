EN VIVO
Mundial 2026

Todo el país le agradece a la Selección Argentina: el orgullo que llegó a las calles

El país entero salió a agradecerle a la Albiceleste, después de la derrota en la final del Mundial 2026. En todas partes del país, los hinchas se reunieron para enaltecer la figura de los jugadores y compartir una alegría en común.

19 de julio, 2026 | 21.55

La Selección Argentina perdió contra el combinado de España este domingo 19 de julio, pero en diferentes rincones del país no dudaron en salir a la calle para agradecerle el trabajo, la fuerza y el corazón a la Albiceleste, dirigida por Lionel Scaloni.

Sin importar el resultado: los argentinos le agradecen a la Selección en todo el país

No solo el Obelisco fue el sitio para acompañar a la Selección en la derrota, sino que en cada plaza y monumento del país, miles de hinchas argentinos se reunieron para reconocer el esfuerzo de la Albiceleste en lo que fue cada triunfo durante la Copa del Mundo de 2026.  

Con cantos, saltos, bombos y banderas, el agradecimiento se replicó en toda la Argentina:

  • TWITTER
  • E-MAIL
  • TELEGRAM
  • LINKEDIN
Trending
Mundial 2026
El desgarrador llanto de Scaloni tras caer con la Selección Argentina en el Mundial 2026: "Difícil"
Las más vistas