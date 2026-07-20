Liquidación de invierno 2026: los zapatos comodín que podés comprar con descuento para la próxima temporada

Comenzaron las liquidaciones de invierno 2026 y hay varios modelos de zapatos que podés conseguir a buen precio y tener en tu ropero para la próxima temporada de frío. Se trata de opciones que funcionan como comodín y sirven cada año, sin importar las tendencias predominantes.

Qué modelos comprar en liquidación para que te duren años

Entre las diferentes rebajas disponibles con el fin de la temporada de invierno, es clave invertir el dinero en modelos capaces de atravesar tendencias y durar varios años. Los modelos que valen la pena son:

1. Botas texanas

Se trata de un modelo que es tendencia hace varias temporadas y se espera que no pase de moda. Especialmente en colores neutros como marrón o negro, este tipo de zapato queda bien con denim, vestidos tejidos y faldas largas, ya que aportan un tono elevado, pero relajado, sin perder sofisticación.

2. Botas de caña media

Con líneas rectas y sobrias, es una altura que aporta practicidad y versatilidad al modelo. Son unas de las grandes compras inteligentes que se pueden hacer de cara al próximo invierno porque funcionan con todo: desde pantalones rectos, jeans wide leg, polleras mini o midis; siempre que sean negras o marrones, serán el comodín ideal para el invierno.

3. Botas de punta

Si bien regresaron a imponerse en los últimos años, son una señal de sofisticación y estilo clave para elevar cualquier look, ya que dan la sensación de continuidad y logran estilizar cualquier figura. Se pueden usar en looks de oficina, más casuales de día y hasta en salidas de noche. Todo depende de las formas de combinarlas.

A la hora de comprar aquellas que estén en descuento o con rebajas, es clave que los modelos tengan tacos cómodos para adecuarse a cualquier situación. Los colores sobrios son clave para que duren varias temporadas de invierno.

4. Botas de líneas clásicas

Se trata de los modelos todoterreno, que suelen ser de cuero y colores neutros, ideales para caminar, ir a trabajar o usar todos los días. Con los cuidados adecuados, suelen durar durante años, ya que no siguen una tendencia, sino que siguen vigentes cada invierno.