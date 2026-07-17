Mega outlet de ropa de invierno: cuotas sin interés, descuentos y más de 30 primeras marcas.

A partir del sábado 18 de julio llega a la Ciudad de Buenos Aires una nueva edición de Luxury Outlet, un evento que reúne a más de 30 marcas de primera calidad, con descuentos exclusivos y cuotas sin interés. En esta oportunidad, quienes se acerquen van a tener a disposición grandes ofertas en indumentaria de invierno, para afrontar los días más frío de la temporada que están próximos.

Este mega outlet tomará lugar en BA Ferial, ubicado en Av. Costanera Rafael Obligado 1221, Palermo. Funcionará todos los días entre las 12 y 20 hs. El acceso es libre y gratuito, por lo que no es necesario comprar una entrada previamente. De esta manera, los visitantes tiene que simplemente acercarse al predio, donde tendrán a disposición productos correspondientes a temporadas anteriores, colecciones discontinuadas y remanentes de stock.

Llega una nueva edición de Luxury Outlet.

Las promociones alcanzan indumentaria de invierno, calzado, accesorios, artículos deportivos, ropa infantil y perfumería. Es una gran oportunidad para llenar el placard con buenos precios y ropa de buena calidad. Lo mejor de todo es que los productos se pueden financiar con cuotas sin interés.

Qué marcas participarán del mega outlet y qué productos habrán

Las marcas que participarán de Luxury Outlet son Nike, Adidas, Puma y Reebok, en lo que respecta a deportes, y King of the Kongo, Akiabara, Markova, Portsaid, Desiderata, Yagmour, Rochas, 47 Street, La Martina, Levi's, Cardón y Perramus, moda para mujeres y hombres. Además, el evento contará con la presencia de marcas de ropa para bebe, niños y niñas, como Carter's, Little Akiabara, Grisino y Wanama Kids.

En lo que respecta a los productos, habrá promociones en camperas y abrigos; sweaters y buzos; remeras y camisas; jeans y pantalones; calzado deportivo y urbano; accesorios; indumentaria infantil; perfumes y fragancias.

Además de las ofertas propias de la indumentaria en rebaja, las diferentes entidades bancarias tendrán a disposición beneficios acumulables. Por último, quienes pertenezcan a Club La Nación cuentan con un 35% off en marcas adheridas y un 20% en marcas deportivas adheridas. De esta manera, es una gran oportunidad para stockearse de productos, que en locales originales que se encuentran, por ejemplo, en Shoppings, tienen un valor más elevado.