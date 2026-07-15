Saber que hay una notificación pendiente ya reduce tu capacidad de enfoque.

Lejos de ser un accesorio anticuado, el reloj de pulsera se convierte en una herramienta clave para administrar el tiempo y proteger la concentración, según estudios de psicología. Quienes eligen mirar la hora en su muñeca evitan perder hasta un 40% de su tiempo productivo, un porcentaje que impacta directamente en la eficiencia diaria.

El principal problema de consultar la hora en el celular radica en que esta acción activa una cadena de distracciones invisibles. Al encender la pantalla, el usuario se expone a notificaciones, mensajes y noticias que fragmentan la atención, dificultando retomar la tarea original. En cambio, el reloj ofrece una respuesta rápida y única, sin interferencias.

La investigadora Sophie Leroy explicó este fenómeno con el concepto de "residuo de atención": incluso sin abrir una notificación, la mente queda parcialmente atrapada en ella, generando una especie de niebla mental. Esta sensación, que suele confundirse con cansancio, afecta la concentración y el rendimiento.

Por su parte, David Meyer confirmó que estos cambios constantes de foco mental pueden consumir hasta un 40% del tiempo productivo. No se trata solo del tiempo que se pasa usando el teléfono, sino del desgaste que sufre el cerebro al intentar reenfocarse tras cada interrupción.

Cada vez que mirás el celular, tu mente queda atrapada en distracciones.

Un estudio de la Universidad Estatal de Florida reforzó esta idea al demostrar que con solo saber que una notificación está pendiente, sin siquiera interactuar con ella, el rendimiento disminuye notablemente. El simple estímulo visual o sonoro es suficiente para afectar la capacidad de concentración.

Quienes prefieren usar reloj han comprendido que la atención es un recurso valioso y escaso, diseñado para ser arrebatado por la tecnología. Al mirar su muñeca, evitan caer en estos ciclos de distracción y protegen esos momentos en que solo necesitan saber la hora para seguir con su día.

El "residuo de atención" genera niebla mental que afecta tu rendimiento.

Consejos para que la hora no sea una excusa para distraerte

Si querés dejar de caer en la trampa del celular, poné en práctica estos consejos simples. Primero, alejá el teléfono de tu escritorio cuando necesites concentrarte. Si no lo tenés a la vista, evitás la tentación de mirarlo. Segundo, desactivá las notificaciones no esenciales. Sin dudas las redes sociales pueden esperar.

También probá la técnica Pomodoro, la cual consiste en lo siguiente: trabajá 25 minutos sin interrupciones y usá el reloj para controlar los descansos. Cada vez que sientas ganas de agarrar el celular, mirá tu muñeca primero. Ese pequeño gesto te va a frenar.

Por último, configurá el reloj cinco minutos adelantado. Así llegás más relajado a tus compromisos y evitás la ansiedad de mirar el celular constantemente para chequear la hora.