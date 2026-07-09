¿Por qué quienes callan en reuniones realmente están más atentos?

Sentirse escuchado fortalece el bienestar psicológico y la conexión social.

En muchas conversaciones grupales, el que menos habla suele ser interpretado como alguien tímido, inseguro o poco interesado. Sin embargo, la psicología señala que este silencio no siempre significa desconexión, sino que muchas veces refleja un procesamiento mental más intenso y detallado que la mayoría no percibe.

Lejos de ser una actitud pasiva, permanecer callado puede ser la señal de que una persona está organizando sus ideas y analizando la información antes de responder. Así, quien menos interviene puede estar dedicando más tiempo a comprender profundamente lo que se dice.

Escuchar activamente implica un esfuerzo cognitivo considerable. No se trata solo de oír, sino de interpretar el significado, relacionar las palabras con conocimientos previos, analizar el contexto y anticipar posibles consecuencias. Por eso, algunas personas necesitan más tiempo para intervenir y prefieren ordenar sus pensamientos antes de hablar.

Además, cada persona tiene un estilo cognitivo distinto: hay quienes piensan mientras hablan y otros que necesitan pensar antes. Ninguna forma es mejor, pero sí son procesos mentales diferentes que se reflejan en la dinámica de las conversaciones.

Es importante destacar que este comportamiento no necesariamente está vinculado a la introversión o a la ansiedad social. Incluso personas extrovertidas pueden elegir el silencio cuando consideran que aún están procesando la información para dar una respuesta más fundamentada.

Escuchar activamente implica interpretar el significado y analizar el contexto.

Las investigaciones en escucha activa revelan que comprender a fondo un mensaje requiere recursos cognitivos importantes y mejora la calidad de las relaciones interpersonales. Un estudio publicado en el Journal of Experimental Social Psychology demostró que las personas que se sienten realmente escuchadas perciben mayor cercanía con sus interlocutores, lo que fortalece el bienestar psicológico y la conexión social.

En definitiva, el silencio en una reunión o conversación no siempre significa estar al margen. Muchas veces, es una forma intensa de atención, donde el cerebro trabaja para analizar, organizar y conectar la información antes de transformarla en palabras.

Hay quienes piensan mientras hablan y otros que necesitan pensar antes.

Cómo aprovechar tu silencio en conversaciones grupales (y que no lo malinterpreten)

Si sos de los que hablan poco en reuniones o charlas grupales, no necesitás cambiar tu estilo. Pero podés sacarle más provecho:

1. Avisá que estás procesando. Decir "dejame pensar un segundo" o "quiero procesar bien esto" cambia la percepción del otro. No te ven como distraído, sino como alguien reflexivo.

2. Intervení con preguntas. Si todavía no tenés una respuesta, una pregunta bien formulada muestra que estás siguiendo el hilo y aporta tanto como una opinión.

3. Usá el resumen como puente. Cuando hables, arrancá con "lo que entiendo es..." o "si lo resumo...". Eso demuestra que escuchaste todo el intercambio y te da tiempo para ordenar tu idea.

4. Aceptá tu ritmo. No necesitas ser el que más habla para ser valioso. Una intervención bien pensada pesa más que diez comentarios al aire.