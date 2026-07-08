Zverev supera a Fritz y jugará semifinales de Wimbledon contra la sensación local Fery

Wimbledon

Alexander Zverev superó uno de los mayores obstáculos en su camino hacia el título de Wimbledon al romper una larga racha de derrotas ante Taylor Fritz con una victoria por ‌6-4, 6-4 y 6-2, lo que le ‌permite acceder a las semifinales y mantenerse en la lucha por conseguir dos triunfos consecutivos en Grand Slam.

Tras haber salido derrotado en sus últimos siete enfrentamientos con Fritz, incluido el disputado en el All England Club en 2024, el campeón de Roland Garros logró revertir finalmente la situación con una actuación segura que le valió el pase a semifinales, donde se enfrentará a Arthur Fery, que venció a Flavio Cobolli.

El alemán, segundo cabeza de serie del torneo, aprovechó un quiebre temprano para ponerse 5-4 arriba y dejó escapar un grito de ​alivio tras frustrar una remontada ⁠de última hora del estadounidense en el décimo juego, con lo que se adjudicó el primer set ‌bajo el sol abrasador de la Pista Uno.

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Zverev volvió a subir la intensidad en ⁠el siguiente set, después de que Fritz solicitara un tiempo ⁠muerto médico por un molesto problema en la rodilla derecha tras tres juegos, y el jugador de 29 años lo celebró con entusiasmo tras conseguir un break crucial que dejó a su rival contra las cuerdas.

El público ⁠estalló en vítores unos instantes después, cuando se supo que el británico Fery se había ​adelantado por dos sets a cero en la pista central, y Zverev no ‌tardó en seguir su ejemplo con un cómodo servicio ‌para ampliar su ventaja, mientras las esperanzas de Fritz comenzaban a desvanecerse.

El alemán conectó un brillante ⁠golpe ganador de revés para sellar un doble break con 4-1 en el tercer set, que cerró sin complicaciones para alcanzar su primera semifinal en este Grand Slam sobre hierba y la duodécima de su carrera.

Por su parte, Fery se convirtió en el cuarto jugador con "wild card" en alcanzar las semifinales de individuales masculinos ​en un Grand ‌Slam, al continuar su fantástica trayectoria en Wimbledon con una victoria por 6-4, 7-6(4) y 6-0 sobre Cobolli, noveno cabeza de serie.

Nacido en Francia de padres franceses, pero habiendo crecido a cinco minutos del All England Club, Fery llegó a Wimbledon ocupando el puesto 114 del ranking mundial y siendo prácticamente un desconocido para el gran público británico, pero sus hazañas han ⁠cautivado a la nación.

Cobolli, reciente subcampeón en Roland Garros, era el jugador mejor clasificado al que se había enfrentado Fery, de 23 años, pero en una sofocante pista central volvió a ofrecer una actuación intrépida.

Su victoria le convierte en el quinto tenista británico de la era profesional en alcanzar las semifinales de Wimbledon, uniéndose así a Andy Murray, Tim Henman, Roger Taylor y Cameron Norrie.

Cobolli tuvo la primera oportunidad del partido, pero no logró convertir un punto de break con 3-3 en el primer set, y el italiano vaciló al sacar con 4-5, cometiendo una doble ‌falta y fallando luego un golpe de derecha que se fue fuera, desperdiciando así el primer set.

Fery se recuperó tras perder su servicio al principio de la segunda manga y luego controló el tie-break para poner un pie en las semifinales, mientras los errores se sucedían en la raqueta de Cobolli.

Con 14 horas ya en las piernas solo para llegar a cuartos de final —incluidas dos victorias maratonianas a cinco sets en las dos rondas ‌anteriores—, Fery no mostró ningún signo de fatiga bajo el calor abrasador al romper el servicio de Cobolli al comienzo del tercer set.

Fery salvó puntos de break en el siguiente juego, lo que resultó ser la última resistencia de Cobolli, ‌ya que el italiano ⁠se vino abajo ante la implacable intensidad del jugador británico.

Cerró el partido con un ace para convertirse en el jugador con peor clasificación en alcanzar las semifinales masculinas de ​Wimbledon desde que Goran Ivanisevic, número 125 del ranking, ganó de forma memorable el título en 2001.

Los únicos otros jugadores masculinos con "wild card" que han alcanzado las semifinales de un Grand Slam son Jimmy Connors en el Abierto de Estados Unidos de 1991 y Henri Leconte en Roland Garros de 1992.

(Editado en español por Carlos Serrano)