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"The Pitt" y "Hacks" encabezan la lista de nominaciones a los Emmy de este año

08 de julio, 2026 | 13.52

La serie dramática ambientada ‌en urgencias "The ‌Pitt" encabezó las nominaciones a los Emmy de este año, anunciadas el miércoles, con 25 candidaturas, mientras que la ​última ⁠temporada de "Hacks" obtuvo 24 ‌nominaciones, una cifra ⁠récord para ⁠una comedia en un solo año.

Los votantes también nominaron a "The ⁠diplomat", "The gilded age", "A ​knight of the ‌Seven Kingdoms", "Paradise", "Pluribus", "Slow horses" ‌y "Your friends and neighbors" ⁠al máximo galardón de los Emmy, el de mejor serie ​dramática.

En ‌la categoría de mejor comedia, "Hacks" competirá con "Abbott Elementary", "The Bear", "Margo's got money troubles", "Nobody wants ⁠this", "Only murders in the building", "Shrinking" y "Widow's Bay".

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Los ganadores de los Emmy se darán a conocer en una ceremonia con alfombra roja ‌que se celebrará en Los Ángeles y se retransmitirá en directo por NBC el 14 de ‌septiembre. El programa también se retransmitirá en directo a ‌través de ⁠Peacock.

La presentadora será Mariska Hargitay, protagonista ​de "Law & Order: SVU".

Con información de Reuters

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