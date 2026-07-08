Conmoción en el espectáculo: aparecieron fotos inéditas de Ernestina Pais tras su muerte.

La muerte de Ernestina Pais, ocurrida el pasado 26 de junio en un accidente en San Isidro, continúa generando conmoción. A pocos días de la tragedia, el artista Lautaro López compartió en sus redes sociales una serie de fotos inéditas de la conductora disfrutando de un momento en la playa y la despidió con un mensaje cargado de emoción.

Mientras familiares, amigos y colegas todavía intentan asimilar la pérdida de Ernestina Pais, comenzaron a aparecer recuerdos que reflejan algunos de sus últimos momentos. Uno de ellos fue publicado por el artista especializado en esculturas inmersivas, Lautaro López, quien difundió varias imágenes de la conductora sonriendo en la playa. Junto a las fotografías escribió una breve pero significativa frase: "Sé dónde fuiste".

Luego, profundizó su despedida con un extenso mensaje en el que recordó el vínculo que los unía. "Gracias por haberme dejado entrar en tu vida y ser esa 'gente que sí' para vos. Por haber sido quien fuiste frente a todas las adversidades que esta vida te puso y por lo increíble persona que eras con los demás. Tu sinceridad y tu verdad ante todo, tu intelecto, tu lectura", expresó.

Conmoción en el espectáculo: aparecieron fotos inéditas de Ernestina Pais tras su muerte.

El cierre del emotivo mensaje

Para cerrar, dejó en evidencia el profundo dolor que aún atraviesa por la pérdida de la conductora. "Me duele mucho y todavía no lo puedo creer. Me quedan muchas cosas por contarte y decirte. Sé dónde encontrarte, Ernes", concluyó.