London City ficha a Alexia Putellas, dos veces ganadora del Balón de Oro, tras salida del Barcelona

Alexia Putellas, de España, celebra el tercer gol de su selección contra Inglaterra

​Alexia Putellas, dos veces ganadora del Balón de Oro, ha fichado ‌por el ‌London City Lionesses, anunció el miércoles el club de la Superliga Femenina.

La internacional española, de 32 años, llega tras una etapa de 14 años en el Barcelona, ​de donde ⁠se marchó tras haber acumulado un ‌palmarés impresionante que incluye ⁠cuatro títulos de ⁠la Liga de Campeones Femenina de la UEFA.

Putellas formó parte de la selección ⁠española que ganó el ​Mundial Femenino de 2023, ‌coorganizado por Australia y ‌Nueva Zelanda.

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"Estoy encantada de emprender ⁠este nuevo capítulo con el London City Lionesses", declaró Putellas en un comunicado. "La ambición del club ​y ‌su firme compromiso con el crecimiento como club independiente exclusivamente femenino me llegan al corazón".

Putellas supone un fichaje de ⁠peso para el London City, que logró el ascenso a la WSL en 2025. Su llegada podría ayudar a atraer a otras jugadoras de primer nivel e impulsar las ambiciones ‌del club de competir por títulos nacionales y, posteriormente, europeos.

El club, que terminó sexto en su primera temporada en la WSL, es propiedad de ‌la multimillonaria Michele Kang, propietaria de varios clubes de fútbol femenino.

Es el ‌único equipo ⁠totalmente independiente de la máxima categoría, que opera sin ​estar afiliado a ningún equipo masculino.

Con información de Reuters