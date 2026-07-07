Norte, centro y sur: el MDF analiza qué provincia visitar post mundial 

El mundial puso en stand by la agenda política del país. Sólo el caso Adorni rompió ese cerco; mientras que en la vereda de enfrente el peronismo pareciera transitar los días sin mayores altercados y haciendo una revisión interna de cada tribu política. Así, el Frente Renovador da señales con la suma de concejales en distintos distritos a su espacio. La Cámpora busca candidato propio para los comicios del año entrante, y el Movimiento Derecho al Futuro de Axel Kicillof continúa consolidando su espacio a la vez que evalúa en qué provincia desembarcar en las próximas semanas.

Desde el entorno del mandatario bonaerense detallaron a El Destape que el dirigente tiene invitaciones desde Salta, Jujuy, Catamarca, Chaco, Misiones, Entre Rios, Santa Fe, Mendoza, Rio Negro y Chubut. Norte, centro y sur de la Argentina. En dichos espacios las invitaciones son “de universidades, localidades, sindicatos y organizaciones sociales”. Si bien “no hay fecha definida” para cada desembarco, “post mundial y hasta fin de año”, habrá nuevas visitas.

Kicillof en su paso por Tierra del Fuego

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Para cada arribo, desde el MDF analizan cómo y cuándo hacer pie. Evalúan el posicionamiento de cada gobernador, las votaciones que hayan hecho en el Congreso, la afinidad política y el diálogo -en caso de mantener-, y las disputas territoriales que estén aconteciendo en el momento. Chubut y Mendoza asoman como las provincias adversas, ya que en la primera está Ignacio Torres (PRO), y en la segunda, el radical Gustavo Cornejo.

El armado políticos del MDF

Para la construcción federal, los articuladores encargados de tender puentes con las provincias son Andrés “Cuervo” Larroque, Carlos Bianco, Gabriel Katopodis, Cristina Álvarez Rodríguez, Julio Pereyra y Alberto Descalzo. En tanto, Verónica Magario también aporta a través del contacto con los vicegobernadores. “Nadie está afuera, todos aportamos lo que sabemos y conocemos”, detallaron.

El jueves pasado, el mandatario reunió a su tropa en La Plata. “Nuestra única agenda es la de las necesidades de nuestro pueblo y la de contribuir a la construcción de una alternativa”, dijo y pidió no confrontar: “Nosotros no vamos a caer en ninguna provocación; nuestra única agenda es la de dar respuestas a las necesidades de nuestro pueblo”.

“Nuestro accionar está guiado por el debate para tomar decisiones y actuar: estamos representando un espacio con vocación de llegar a todos los territorios, que despierta un enorme interés en todas las provincias y busca sumar a quienes quieren proponer un modelo distinto para la Argentina”, cerró.

En esa misma línea, desde su entorno aclararon que el MDF “no tiene como objetivo tener franquicias del espacio por toda la Argentina”, sino que el fin es “darle un marco de contención a este conglomerado que busca desarrollar una alternativa”.

Durante este año, el mandatario ya estuvo en Tierra del Fuego - en donde vivió el feriado del 2 de abril -, Córdoba y Corrientes. En la primera y última provincia hubo foto con el gobernador, mientras que en Córdoba, Llaryora no estuvo el día de la visita, aunque el diálogo entre las partes existió antes y luego del arribo.