La imagen digital de Javier Milei no logra despegar del terreno negativo. Según una nueva encuesta, el 53% de las publicaciones sobre el presidente fueron negativas, contra apenas el 38% positivas y un 9% neutras. Se trata del quinto mes consecutivo en el que la balanza se inclina en contra del mandatario libertario.

El informe advierte que, desde febrero, la negatividad "nunca bajó del 50%", mientras que la positividad osciló entre el 32% y el 39% en el mismo período. Es decir, más allá de las variaciones puntuales de cada mes, el humor social hacia el presidente se mantiene consolidado en un piso negativo.

A esto se suma otro dato relevante: el volumen total de menciones a Milei también está en baja. Comparado con octubre pasado, la conversación digital sobre el presidente cayó un 32%. El informe lo describe como el reflejo de "un gobierno desgastado, que pierde el control de la agenda pública, y con ello el interés y el protagonismo".

Un fenómeno que ya se había visto antes

El relevamiento señala que esta dinámica no es inédita: desde principios de 2025 ya se había registrado una caída en el volumen de menciones a Milei, coincidiendo con un aumento del malhumor social. En aquel momento, la tendencia se frenó recién con la llegada de las elecciones legislativas de octubre de 2025, que le dieron "un breve respiro" al gobierno. Ahora, según el informe, "la dinámica parece repetirse".

Entre los temas que más impactaron en la conversación sobre Milei durante junio, el que más negatividad aportó fue el affaire de Manuel Adorni, quien terminó renunciando a la jefatura de gabinete tras 112 días de escándalo. Solo esa conversación generó más de 480 mil menciones, la mayoría con tono negativo.

Los pocos temas que sumaron positividad

En medio de un mes mayormente adverso, el oficialismo solo logró instalar agenda positiva en dos frentes: la victoria electoral del candidato de derecha Abelardo de la Espriella en Colombia, celebrada por la comunidad libertaria como parte del "avance de la derecha internacional"; y el debate sobre la inflación, donde el 41,7% de las menciones fueron positivas, impulsadas mayormente por usuarios afines al gobierno.

Patricia Bullrich, la carta que suma

Un dato que se repite mes a mes: la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, es la figura del gabinete que más positividad aporta a la imagen de Milei, incluso durante los meses más álgidos del escándalo por Adorni. El informe interpreta esa diferenciación como "una apuesta estratégica" de la funcionaria.

¿Alcanzará la salida de Adorni para revertir la tendencia?

Con la renuncia del ahora exjefe de gabinete, el informe se pregunta si el oficialismo podrá encontrar "un catalizador positivo" que le permita romper la racha negativa. Por ahora, los números de junio no muestran señales de un cambio de rumbo: la negatividad se mantiene firme y el interés del público en la figura presidencial sigue en descenso.