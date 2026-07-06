Pese a siete meses de subas mensuales, la economía sigue estando por debajo del año pasado

Siete meses consecutivos de crecimiento mensual no alcanzaron para que la actividad económica recuperara el terreno perdido. El último informe del Índice Compuesto Coincidente de Actividad Económica de Argentina (ICA-ARG), elaborado por el Centro de Investigación del Ciclo Económico (CICEc) de la Bolsa de Comercio de Rosario, registró una variación positiva de apenas 0,03 por ciento durante mayo, mientras que la comparación interanual continúa en terreno negativo, con una caída del 0,8 por ciento. La explicación se sustenta en un piso profundo que se alcanzó el año pasado, dejando una baja vara de comparación; con lo que los primeros meses de este año comenzaron a reflejarse mejoras puntuales, no homogéneas, sino, por el contrario, concentradas en segmentos extractivistas que no alcanzan a arrojar una suba interanual. .

El informe, que reúne segmentos e indicadores que suelen quedar afuera de las mediciones acotadas oficiales, resume esa situación al señalar que "este resultado indica un proceso de recuperación de la actividad económica a bajo ritmo, que no logra superar el máximo relativo alcanzado en 2025, a pesar de que el ICA-ARG acumula siete meses consecutivos de variaciones mensuales positivas". La definición resulta significativa porque proviene de un indicador que no observa únicamente el comportamiento del Producto Bruto Interno, sino que integra variables de producción, consumo, empleo, comercio exterior, salarios, recaudación y actividad sectorial.

El dato central no reside únicamente en la magnitud del crecimiento mensual, sino en la composición de ese resultado. La mejora prácticamente nula del índice agregado es consecuencia de un comportamiento desigual entre los distintos sectores de la economía. Mientras algunas actividades lograron sostener la recuperación iniciada meses atrás, otras comenzaron nuevamente a mostrar retrocesos que limitan la posibilidad de consolidar una expansión más amplia. La agricultura volvió a convertirse en el principal sostén del indicador.

Luego de las demoras provocadas por las lluvias durante los meses anteriores, las tareas de cosecha aceleraron su ritmo y permitieron compensar el retraso acumulado. Según la Bolsa de Comercio de Rosario, "el avance mensual de labores agrícolas tuvo una variación mensual del 2,6 por ciento, mientras que los buenos resultados globales de la actual campaña agrícola se reflejan en un incremento del 10,5 por ciento en la comparación con igual mes del año pasado". El documento agrega que "el avance récord en las labores de cosecha de soja registrado en mayo impulsó al indicador a un nuevo máximo histórico".

La relevancia de ese dato excede al propio sector agropecuario porque explica buena parte del resultado agregado del ICA-ARG. Sin ese desempeño excepcional, el índice difícilmente habría logrado mantener la secuencia de variaciones positivas que exhibe desde hace siete meses. Cuando el crecimiento queda concentrado en un número reducido de actividades vinculadas a la producción primaria, el resto de los sectores encuentra mayores dificultades para acompañar la recuperación. Después de cinco meses consecutivos de crecimiento, la actividad manufacturera volvió a retroceder. El informe sostiene que "la producción industrial tuvo un impasse en el quinto mes del año, presentando una caída mensual luego de cinco meses consecutivos de recuperación". La comparación interanual tampoco modifica ese escenario, ya que el sector registra una disminución del 0,3% respecto de mayo de 2025.

La industria en retroceso

La industria automotriz explica una parte importante de la caída y se suma al comportamiento de las exportaciones manufactureras, que también interrumpieron la trayectoria ascendente observada durante los meses previos. Se trata de una señal relevante porque la producción industrial suele funcionar como uno de los motores de generación de empleo formal y de encadenamientos productivos en el conjunto de la economía. La construcción tampoco logró sostener la recuperación iniciada durante el primer trimestre. De acuerdo con el informe, "la actividad de la construcción interrumpió el incipiente proceso de recuperación que mostraba con la primera variación mensual negativa en lo que va del año, del -0,7 por ciento". Aunque la comparación con mayo del año pasado todavía arroja un crecimiento del 2,7 por ciento, ese resultado responde principalmente al desempeño registrado durante los primeros meses del año y no a una tendencia que continúe fortaleciéndose.

El comportamiento del sector resulta especialmente sensible porque históricamente funciona como uno de los primeros indicadores de expansión o retracción económica. La disminución de la actividad suele impactar rápidamente sobre el empleo, el consumo de insumos industriales y la inversión privada, multiplicando sus efectos sobre otras ramas productivas. Por su parte, las importaciones de bienes registraron una nueva caída mensual del 1,2 por ciento, mientras que la comparación interanual muestra una disminución del 6,1 por ciento. La Bolsa de Comercio de Rosario sostiene que "el entorno recesivo en el que se encuentra el indicador se explica primordialmente por una disminución de importaciones relacionadas con la producción (insumos, bienes de capital y sus piezas y accesorios) y las importaciones energéticas, mientras que las asociadas al consumo presentan un desempeño positivo".

La composición de esas importaciones permite identificar un fenómeno que suele acompañar los procesos de desaceleración industrial. La reducción de compras externas vinculadas a insumos productivos y bienes de capital implica que parte del aparato productivo mantiene niveles de actividad inferiores a los necesarios para impulsar una recuperación más amplia, aun cuando determinados segmentos del consumo mantengan cierta dinámica. Las ventas minoristas muestran una evolución similar. El indicador registró una mejora mensual del 0,3 por ciento, aunque permanece un 7 por ciento por debajo del nivel alcanzado durante mayo de 2025. El informe reconoce que "el indicador continúa en niveles similares al mínimo de 2024", aunque señala que "el repunte de los últimos dos meses representa una noticia alentadora, apuntalada por una leve mejora de las ventas en supermercados".

La recuperación del consumo aparece entonces limitada por un punto de partida particularmente bajo. Crecer respecto del mes inmediato anterior no implica necesariamente haber recuperado los niveles previos de actividad. Esa diferencia entre variaciones mensuales e interanuales atraviesa prácticamente todo el informe y constituye una de las claves para interpretar los datos del ICA-ARG.

Durante mayo volvió a registrar una caída significativa del 5,2 por ciento respecto del mes anterior y quedó un 18,6 por ciento por debajo del nivel observado un año antes. Según el documento, el sector "ya perdió toda la recuperación acumulada durante los primeros tres meses del año". El dato resulta relevante porque los patentamientos suelen reflejar tanto la evolución del ingreso disponible como las expectativas de consumidores y empresas respecto del futuro inmediato. En contraste con esas variables, la recaudación tributaria mostró una evolución positiva. La Bolsa de Comercio de Rosario señala que "la recaudación total del gobierno nacional encadena tres meses consecutivos de recuperación, con una suba en mayo del 1,5 por ciento". También destaca que "la tasa de cambio interanual se ubicó en terreno positivo por primera vez desde mediados del 2025".

El propio informe aclara que ese resultado convive con una disminución de la recaudación proveniente del IVA y con una caída de los impuestos aduaneros, mientras el principal impulso proviene del impuesto a las ganancias. El mercado laboral refleja una realidad igualmente heterogénea. El número de asalariados privados registrados prácticamente dejó de caer durante mayo, aunque continúa por debajo del nivel del año anterior. El informe estima una variación mensual de -0,02 por ciento y una disminución interanual del 1,7 por ciento, lo que equivale a aproximadamente 107 mil trabajadores menos que en mayo de 2025.

Al mismo tiempo, la tasa de entrada al mercado laboral continúa creciendo y acumula seis meses consecutivos de recuperación. Esa mejora convive con una reducción del empleo registrado y plantea un escenario donde más personas buscan incorporarse al mercado laboral mientras la generación de puestos de trabajo formales mantiene un ritmo insuficiente para absorber esa demanda. La evolución de los salarios registrados tampoco modifica sustancialmente el cuadro general. La remuneración bruta total de los trabajadores privados permaneció prácticamente estable durante mayo y mostró una caída interanual del 1,5 por ciento, aunque conserva un leve incremento respecto de diciembre de 2025. Esa estabilidad relativa no alcanza para revertir el deterioro acumulado durante los últimos años ni para impulsar una expansión sostenida del consumo.

La propia síntesis elaborada por el CICEc reconoce que "el buen inicio del 2026 en materia de actividad económica se debilitó en mayo, particularmente por caídas en dos sectores que habían traccionado en los meses previos: la construcción y la industria". El documento agrega que "el sector agrícola sostuvo al índice de actividad agregado, mientras que los indicadores del mercado laboral comienzan a exhibir algunas señales positivas, aunque con comportamientos dispares". El análisis final del informe introduce otro elemento que ayuda a interpretar el momento económico. Durante mayo, únicamente cuatro de los diez indicadores que integran el ICA-ARG registraron variaciones positivas. Aun cuando el índice de difusión superó el umbral del 50 por ciento por primera vez desde comienzos de 2025, el propio estudio advierte que ese resultado se encuentra muy por debajo de los niveles habitualmente observados luego de siete meses consecutivos de crecimiento.