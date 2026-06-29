La economía cayó 1,5% en abril y expuso los límites del rebote de exportaciones y minería

La actividad económica registró en abril una caída de 1,5% respecto del mes anterior y volvió a abrir interrogantes sobre la consistencia del proceso de recuperación que exhibe el Gobierno. Aunque el indicador oficial mostró una suba interanual de 1,6%, el retroceso mensual apareció después de un primer trimestre que había mostrado crecimiento del producto, pero acompañado por una caída de la inversión y una expansión concentrada en exportaciones y sectores de baja capacidad de arrastre sobre el resto de la economía.

Los datos publicados por el INDEC a través del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) mostraron que el resultado de abril estuvo atravesado por una dinámica desigual entre sectores. La comparación con el mismo mes de 2025 permitió mostrar crecimiento, pero el movimiento desestacionalizado reveló una contracción respecto del mes previo que interrumpió el recorrido que el Gobierno venía utilizando para respaldar el relato de recuperación.

Según el informe oficial, en abril de 2026, el estimador mensual de actividad económica registró un crecimiento de 1,6% en la comparación interanual y una disminución de 1,5% respecto a marzo en la medición desestacionalizada”. La diferencia entre ambas mediciones dejó una imagen menos homogénea de la evolución económica: mientras la base de comparación anual favoreció el resultado agregado, el dato mensual mostró una desaceleración efectiva de la actividad.

El desempeño sectorial volvió a mostrar una economía sostenida por un conjunto reducido de actividades vinculadas a recursos naturales. Entre los quince sectores que integran el EMAE, siete registraron aumentos interanuales y ocho tuvieron caídas. Los mayores incrementos correspondieron a “Explotación de minas y canteras”, con una suba de 17,1% interanual, y a “Agricultura, ganadería, caza y silvicultura”, con un crecimiento de 10,9%. El propio informe señaló que la actividad agropecuaria fue la que tuvo mayor incidencia positiva sobre el indicador agregado y que, junto con minería, aportó 1,8 puntos porcentuales al crecimiento interanual del EMAE”.

Entre los sectores que mostraron caídas interanuales se destacó la pesca con una baja de “28,4%”, aunque el impacto más significativo sobre el conjunto de la actividad volvió a concentrarse en áreas asociadas al mercado interno. La industria manufacturera cayó 2,9% y el comercio mayorista, minorista y reparaciones retrocedió 3,2%. Según el informe del organismo, esos sectores junto con pesca restaron 0,9 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE.

Del lado de la demanda, el informe indicó que el componente de mayor expansión fueron las exportaciones, con una suba de 9,8% interanual. En segundo lugar apareció el consumo privado, que avanzó 2,7%, impulsado “en buena parte por el aumento de los bienes importados (bienes de consumo final y automóviles)”.