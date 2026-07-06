F1 podría recuperar el repostaje y tener proveedor independiente de motores V8: presidente FIA

Foto de archivo. Gran Premio de Gran Bretaña

​El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, afirmó que la Fórmula Uno podría recuperar el repostaje y contar con un fabricante de motores independiente en el ‌marco de los planes para pasar ‌a los motores V8 a partir de 2031.

El emiratí señaló que entre las novedades podría figurar la restricción a los fabricantes para que solo suministren motores a un equipo, con el fin de limitar su influencia sobre los demás, y que se ofrecería una alternativa asequible a través de un proveedor homologado por la FIA.

Actualmente, Mercedes suministra motores a cuatro equipos, mientras que Ferrari lo hace a tres escuderías ​clientes.

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Los V8 atmosféricos serían más ⁠ligeros, pero requerirían más combustible para funcionar que los actuales y más sofisticados ‌motores híbridos V6 turbo, un factor que podría contrarrestar los esfuerzos ⁠por reducir el peso de los monoplazas si ⁠se aumentara el tamaño de los depósitos.

La alternativa serían depósitos más pequeños y el repostaje, que se eliminó progresivamente en 2009 por motivos de seguridad, costo y sostenibilidad, debido ⁠a la necesidad de transportar pesados equipos por todo el mundo y ​al riesgo de incendios en el pit lane.

"Estamos estudiando el ‌repostaje en estos momentos", declaró Ben Sulayem ‌a un selecto grupo de periodistas británicos este fin de semana. "No supone ⁠ningún problema si se hace de la forma adecuada. Así que lo estamos estudiando. De momento no se está haciendo nada".

"Repostaje con combustible sostenible y electrificación. Quizá consideremos aumentar la electrificación por encima del 10%. De verdad que seguimos abiertos a todas ​las posibilidades", agregó.

Afirmó ‌que los motores V8 serían mucho más asequibles que los que hay actualmente en el mercado y que los equipos están deseando seguir adelante con esta iniciativa. En mayo afirmó que los V8 llegarían sin duda en 2031 y, posiblemente, un año antes si se llegaba a un ⁠acuerdo.

Insinuó que McLaren y Alpine —propiedad de Renault— estarían dispuestos a fabricar sus propios motores V8, aunque las consultas realizadas a ambos equipos que utilizan unidades de potencia de Mercedes sugirieron que no era así.

"En realidad no", declaró a Reuters en Silverstone el director general de Renault, François Provost. "No se trata de desarrollar por nuestra cuenta un nuevo motor".

"Mi única prioridad hoy es estabilizar el equipo, sentar unas bases sólidas para el equipo y empezar a ‌recuperarnos (…) no reconsiderar el desarrollo de nuestro propio motor", añadió, descartando cualquier reactivación de las operaciones de motores de F1, ya cerradas, en la planta de Renault en Viry-Chatillon.

Red Bull y Racing Bulls pertenecen al mismo propietario, una situación que ha irritado a algunos rivales y que también ha suscitado dudas sobre la influencia a la hora de ‌votar en determinados asuntos.

Ben Sulayem se mostró impreciso sobre los detalles relativos a Red Bull, que fabrica sus propios motores, pero afirmó que un proveedor independiente, como lo fue Cosworth en ‌épocas anteriores, eliminaría la ⁠influencia de los fabricantes al ofrecer un "motor seleccionado por la FIA".

"No habrá control sobre los equipos, ni del equipo A sobre el ​equipo B, al que se le suministran los motores", añadió. "Si resulta asequible, tendremos un motor único para el resto de los equipos B, de modo que nadie pueda presionarlos y decirles: 'Voten así o no les daremos un buen motor'".

(Editado en español por Carlos Serrano)