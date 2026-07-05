Estados Unidos tiene motivos para sentirse confiado frente a Bélgica, dice Pulisic

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Entrenamiento de Estados Unidos

Estados Unidos tiene la confianza suficiente para desplegar su propio juego frente a Bélgica en ‌el Mundial, dijo su ‌figura clave, Christian Pulisic, antes del partido que supondrá la prueba más dura para las credenciales de los coanfitriones del torneo.

Ambos equipos se enfrentarán el lunes por un puesto en cuartos de final, en una repetición de su enfrentamiento de 2014, cuando Bélgica eliminó a Estados Unidos ​en la prórroga ⁠a pesar de las hazañas del portero Tim Howard.

La ‌diferencia de calidad entre ambos equipos es ⁠menor esta vez y Pulisic ⁠dijo que Estados Unidos tiene cada vez más confianza, a pesar de la derrota por 5-2 en un amistoso disputado ⁠en marzo.

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"Sabemos lo que ellos (Bélgica) pueden ofrecer", dijo ​a los periodistas el domingo. "Tienen jugadores con ‌mucho talento que pueden marcar ‌la diferencia en un abrir y cerrar de ojos".

"Pero ⁠tampoco vamos a reinventar por completo nuestro estilo. Por supuesto, queremos ser agresivos e intentar hacerles daño, como hemos hecho con otros equipos en este torneo", añadió ​Pulisic.

"Tenemos confianza ‌independientemente del partido de marzo. Sabemos de lo que somos capaces. Creemos que podemos plantar cara y no solo plantar cara sino dominar fases del partido frente a algunos de los mejores equipos (...) Creo ⁠que tenemos motivos para sentirnos confiados".

EEUU CREE QUE PUEDE GANAR

Pulisic pidió a los aficionados que siguieran apoyando a la selección estadounidense.

"Porque somos estadounidenses, eso es lo que hacemos. Creemos que todo es posible", dijo. "Somos un equipo que va a luchar y lo vamos a dar todo, y creemos que podemos ‌ganar este torneo. Así que diría que esa es una buena razón para tener fe".

Poco antes de la sesión de entrenamiento del domingo, se supo que el delantero estadounidense Folarin Balogun estaría disponible para jugar frente a Bélgica después ‌de que la FIFA suspendiera su sanción de un partido por la tarjeta roja directa que recibió frente a Bosnia y ‌Herzegovina.

Pulisic calificó la ⁠tarjeta roja de "muy dura" y acogió con satisfacción la decisión de la FIFA.

"Obviamente, está muy ​contento (...) uno quiere poder jugar en partidos como este", dijo Pulisic sobre la reacción de Balogun.

Con información de Reuters