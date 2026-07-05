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Largó la carrera por la gobernación bonaerense, la otra gran pelea de 2027

Ferraresi hizo la primera movida al renunciar a la intendencia de Avellaneda, pero por el kicillofismo también se apuntan Bianco, Katopodis y Alak. El peronismo no puede dividirse porque Santilli será el candidato de la derecha unificada.  

05 de julio, 2026 | 00.09

La renuncia de Jorge Ferraresi a la intendencia de Avellaneda para dejar en su lugar a su esposa y jefa de Gabinete, Magdalena Sierra, activó la primera jugada visible en la carrera por la sucesión bonaerense de 2027. El intendente forma parte del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) de Axel Kicillof, donde también anotan ambiciones provinciales el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; el de Infraestructura, Gabriel Katopodis; y el intendente de La Plata, Julio Alak. Pero la disputa no se limita al kicillofismo: también asoman dirigentes del sector alineado con Cristina Kirchner, del Frente Renovador y un grupo de intendentes. Con Diego Santilli ya lanzado como candidato de la derecha unificada, en el peronismo bonaerense saben que para retener la provincia deben mantener la unidad y elegir la mejor estrategia.

Kicillof repite que no es tiempo de candidaturas, sino de dedicarse este año a la construcción política y a la elaboración de propuestas. Lo dice en clave de la disputa nacional, pero la lógica también se aplica al territorio bonaerense. Por eso todavía no hay precandidatos oficiales, aunque algunos dirigentes empiezan a dar señales concretas de posicionamiento. Días atrás, en Sarandí, se inauguró la primera unidad básica que promovía la fórmula "Axel presidente-Ferraresi gobernador". Y el viernes Ferraresi dio un paso decisivo: anunció que dejaba la intendencia para "asumir desafíos" en la provincia de Buenos Aires. Su plan es ocupar un rol preponderante en el armado nacional de Kicillof y, al mismo tiempo, fortalecer su figura para una eventual candidatura a la gobernación.

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Ferraresi está respaldado por sus cuatro mandatos en Avellaneda, con un reconocimiento general a su gestión, respaldada por altos porcentajes de votos en cada elección. Su plan a partir de ahora es comenzar a recorrer el territorio bonaerense como aspirante a la gobernación y también el país para trabajar en el armado de Kicillof. Luego de ocupar durante ocho años la vicepresidencia del Instituto Patria, Ferraresi renunció en febrero de 2024 y a partir de ahí mantuvo un muy mal vínculo con Máximo Kirchner y La Cámpora, con disputas públicas con intendentes camporistas como Mayra Mendoza y Julián Alvarez.

Pero Ferraresi no es el único aspirante a 

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Fernando Cibeira

Trabaja como periodista desde hace casi 40 años. Luego de recibirse la escuela de periodismo TEA, comenzó como colaborador en la revista Somos. Hizo la beca del diario Clarín, donde luego fue redactor de Política durante seis años. A principios de 1998 se fue para participar de la efímera experiencia del primer diario Perfil. Antes de que termine ese mismo año ingresó a Página 12. Trabajó allí 22 años, durante los que le tocó cubrir numerosos actos, campañas electorales y viajes presidenciales. Fue redactor, editor y, finalmente, jefe de la sección Política, hasta su incorporación a El Destape.

En televisión condujo durante diez años el programa “Colores Primarios”, que se emitió por varias señales de cable.

Forma parte de El Destape Radio desde su lanzamiento. Actualmente participa de los programas "El Pase" con Roberto Navarro y "Palo y Zanahoria" con Mariano Martin.

Escribió “Macristocracia, la historia de las familias que gobiernan la Argentina” (Planeta).

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