Largó la carrera por la gobernación bonaerense, la otra gran pelea de 2027

La renuncia de Jorge Ferraresi a la intendencia de Avellaneda para dejar en su lugar a su esposa y jefa de Gabinete, Magdalena Sierra, activó la primera jugada visible en la carrera por la sucesión bonaerense de 2027. El intendente forma parte del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) de Axel Kicillof, donde también anotan ambiciones provinciales el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; el de Infraestructura, Gabriel Katopodis; y el intendente de La Plata, Julio Alak. Pero la disputa no se limita al kicillofismo: también asoman dirigentes del sector alineado con Cristina Kirchner, del Frente Renovador y un grupo de intendentes. Con Diego Santilli ya lanzado como candidato de la derecha unificada, en el peronismo bonaerense saben que para retener la provincia deben mantener la unidad y elegir la mejor estrategia.

Kicillof repite que no es tiempo de candidaturas, sino de dedicarse este año a la construcción política y a la elaboración de propuestas. Lo dice en clave de la disputa nacional, pero la lógica también se aplica al territorio bonaerense. Por eso todavía no hay precandidatos oficiales, aunque algunos dirigentes empiezan a dar señales concretas de posicionamiento. Días atrás, en Sarandí, se inauguró la primera unidad básica que promovía la fórmula "Axel presidente-Ferraresi gobernador". Y el viernes Ferraresi dio un paso decisivo: anunció que dejaba la intendencia para "asumir desafíos" en la provincia de Buenos Aires. Su plan es ocupar un rol preponderante en el armado nacional de Kicillof y, al mismo tiempo, fortalecer su figura para una eventual candidatura a la gobernación.

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Ferraresi está respaldado por sus cuatro mandatos en Avellaneda, con un reconocimiento general a su gestión, respaldada por altos porcentajes de votos en cada elección. Su plan a partir de ahora es comenzar a recorrer el territorio bonaerense como aspirante a la gobernación y también el país para trabajar en el armado de Kicillof. Luego de ocupar durante ocho años la vicepresidencia del Instituto Patria, Ferraresi renunció en febrero de 2024 y a partir de ahí mantuvo un muy mal vínculo con Máximo Kirchner y La Cámpora, con disputas públicas con intendentes camporistas como Mayra Mendoza y Julián Alvarez.

Pero Ferraresi no es el único aspirante a