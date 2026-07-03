La Ciudad anticipó cuándo empezará a funcionar el nuevo TramBus: recorrido y paradores

El sistema de transporte 100% eléctrico unirá Nueva Pompeya con el Aeroparque Jorge Newbery a través de un recorrido de 20 kilómetros.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) confirmó que la línea T1 del nuevo TramBus comenzará a operar hacia fines de 2026.

El sistema de transporte 100% eléctrico unirá Nueva Pompeya con el Aeroparque Jorge Newbery a través de un recorrido de 20 kilómetros, con 71 paradores y conexiones con subtes, trenes y colectivos.

"Ya están listos los primeros TramBus de la T1. A fin de año, te vas a ahorrar un 40% de tiempo de viaje yendo de Nueva Pompeya a Aeroparque", indició el Ministro de Infraestructura y Movilidad porteño, Pablo Bereciartua.

¿Cuándo empezará a funcionar el nuevo TramBus de la Ciudad y cuál será el recorrido?

Según el cronograma oficial, el TramBus T1 entrará en servicio hacia fines de 2026, una vez concluidas las obras de infraestructura y las pruebas operativas. La línea conectará ocho barrios porteños: Nueva Pompeya, Parque Patricios, Boedo, Parque Chacabuco, Caballito, Almagro, Villa Crespo y Palermo, hasta llegar al Aeroparque Jorge Newbery.

El recorrido fue diseñado para integrarse con las líneas A, B, D, E y H de subte, además de los ferrocarriles Roca, Sarmiento, San Martín, Mitre y Belgrano Sur. También contará con carriles exclusivos y prioridad semafórica para reducir hasta un 40% los tiempos de viaje.

"El nuevo sistema busca integrar todos los modos de transporte y facilitar los trasbordos entre los distintos servicios de movilidad de la Ciudad", agregó Bereciartua.

El TramBus tendrá 71 paradores distribuidos cada 500 metros aproximadamente, de los cuales 11 serán considerados "icónicos" por su ubicación estratégica y nivel de equipamiento. Entre ellos habrá estaciones en las intersecciones de avenida Bullrich y Juan B. Justo, Juan B. Justo y Corrientes, avenida La Plata y Rivadavia, José María Moreno y Rivadavia, La Plata y Directorio, y Almafuerte, entre otras.

Cada uno funcionará como centros de conexión con subtes, trenes, colectivos y el sistema Ecobici. Además, incluirán guarderías para bicicletas, lockers y puntos de carga para vehículos eléctricos e híbridos.

En paralelo, la Ciudad continúa con las obras sobre distintos tramos del corredor. En avenida Honorio Pueyrredón ya se construyen nuevos paradores laterales y carriles exclusivos, trabajos que implicarán cambios en la circulación para adaptar la infraestructura al futuro servicio.