Quién es la esposa de Luka Modric: así es Vanja Bosníc, pareja del futbolista de la Selección de Croacia

Luka Modric y Vanja Bosnic se conocieron en 2007, cuando ella trabajaba en una agencia de representación deportiva y el mediocampista aún jugaba en el Dinamo de Zagreb.

La trayectoria de Luka Modric lo convirtió en uno de los futbolistas más importantes de su generación, tanto por sus títulos como por su liderazgo en la Selección de Croacia. Detrás de ese exitoso recorrido aparece una figura que siempre eligió la discreción: Vanja Bosnic, quien lo acompaña desde los primeros años de su carrera.

Cómo se conocieron Luka Modric y Vanja Bosnic

La esposa de Luka Modric es Vanja Bosnic, una economista croata que conoció al mediocampista en 2007, cuando trabajaba en la Agencia Deportiva Mamic. En ese momento, el futbolista era una de las grandes promesas del Dinamo de Zagreb y comenzaba a proyectar una carrera que luego lo llevaría a convertirse en una leyenda del fútbol europeo.

El vínculo nació en un contexto profesional y con el paso del tiempo evolucionó hasta convertirse en una relación sentimental. Bosnic no solo acompañó a Modric en su crecimiento deportivo, sino que también asumió un rol clave en la gestión de su carrera.

A diferencia de otras parejas de figuras del deporte, ambos optaron por mantener su historia lejos de la exposición mediática, una decisión que sostienen desde hace más de una década.

Quién es Vanja Bosnic y cuál fue su papel en la carrera de Modric

Nacida en Zagreb, Vanja Bosnic estudió Economía en la Facultad de Economía y Empresa. Tras finalizar sus estudios comenzó a trabajar en la Agencia Deportiva Mamic, donde desarrolló su carrera dentro de la representación de futbolistas.

Con el tiempo se convirtió en la agente de Luka Modric, desempeñando un papel fundamental en una de las decisiones más importantes de su carrera: el traspaso desde el Tottenham al Real Madrid en 2012.

Ese fichaje marcó un antes y un después para el mediocampista croata, que en el club español conquistó una etapa histórica. A lo largo de su paso por la institución ganó seis títulos de la UEFA Champions League, cuatro ligas españolas, dos Copas del Rey, cinco Supercopas de España, cinco Supercopas de Europa, cinco Mundiales de Clubes, una Copa Intercontinental de la FIFA y el Balón de Oro, galardón con el que interrumpió la hegemonía de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

El perfil reservado de Bosnic

Pese a haber trabajado durante años en el ámbito del fútbol profesional, Vanja Bosnic siempre mantuvo un perfil muy bajo. No tiene cuentas públicas en redes sociales y evita las apariciones en eventos o entrevistas.

Su prioridad ha sido preservar la intimidad familiar mientras acompaña a Luka Modric en cada etapa de su carrera, tanto en sus compromisos con el Real Madrid como con la Selección de Croacia. Esa decisión de mantenerse alejada de la exposición pública hizo que, a pesar de estar casada con uno de los futbolistas más reconocidos del mundo, su vida personal continúe siendo poco conocida.

La pareja se casó en Zagreb en mayo de 2010 y, desde entonces, construyó una vida familiar marcada por la discreción y el bajo perfil

El matrimonio y la familia de Modric y Bosnic

Después de varios años de relación, Luka y Vanja contrajeron matrimonio en mayo de 2010 en Zagreb, la capital de Croacia. La ceremonia reunió a familiares y personas cercanas, entre ellas Vedran Corluka, excompañero del mediocampista en el Tottenham y en la selección croata, quien fue el padrino de bodas.

Tan sólo tres semanas después del casamiento nació el primer hijo de la pareja, iniciando una etapa familiar que ambos decidieron mantener con absoluta privacidad. Mientras Modric continúa siendo una referencia del fútbol mundial gracias a una carrera repleta de títulos y reconocimientos, Bosnic sigue acompañándolo desde un segundo plano, consolidándose como una de las personas más importantes en la vida del capitán croata.