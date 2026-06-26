La formación está equipada con aire acondicionado, baños, coche comedor y asientos en categorías Primera y Pullman.

Trenes Argentinos puso en marcha un servicio diferencial de larga distancia que conecta la estación Retiro con Junín y que incorpora paradas en José C. Paz, Pilar, Manzanares, Dr. Domingo Cabred y Cortines, ofreciendo una nueva opción para viajar entre la Ciudad de Buenos Aires y el interior de la provincia.

La formación está equipada con aire acondicionado, baños, coche comedor y asientos en categorías Primera y Pullman, características que la distinguen de los servicios urbanos convencionales. La iniciativa apunta a brindar una alternativa más confortable para quienes viajan por trabajo, estudios o trámites.

¿Cómo funcionará el nuevo servicio diferencial de Trenes Argentinos entre Retiro y Junín?

El tren parte todos los días desde Retiro a las 18:15. Durante el recorrido se detiene en José C. Paz (19:16), Pilar (19:36), Manzanares (19:46), Dr. Domingo Cabred (19:53) y Cortines (20:05), antes de continuar hacia Junín.

En sentido contrario, de lunes a sábados sale desde Dr. Domingo Cabred a las 5:52, pasa por Manzanares a las 6:00, Pilar a las 6:10 y José C. Paz a las 6:28, con llegada a Retiro a las 7:28. Los domingos y feriados el horario se modifica: parte a las 6:14 y arriba a la terminal porteña a las 7:49.

Los boletos pueden adquirirse a través de la página oficial de Trenes Argentinos o en las boleterías habilitadas para servicios de larga distancia. Las tarifas varían según la categoría elegida y el día del viaje, con opciones de Primera y Pullman en $ 2100 y $ 4700, respectívamente.

Desde la empresa señalaron que el servicio busca aprovechar la infraestructura del tren de larga distancia Retiro-Junín para ofrecer una alternativa de viaje más cómoda a los pasajeros de localidades del noroeste bonaerense, sin necesidad de utilizar el automóvil o combinar distintos medios de transporte para llegar a la Ciudad.