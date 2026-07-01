Inglewood, conocida por ser peligrosa, aprovecha el Mundial para reinventarse como un lugar divertido

Un mural en una calle de Inglewood.

Sandra Lith ​se acercó a la entrada de la boutique Ms. Ann's, en Inglewood, y preguntó a un visitante del Mundial que estaba mirando si se sentía seguro, si la gente le había parecido amable y si le gustaba esa pequeña ‌ciudad de los alrededores de Los Ángeles.

Cuando él respondió ‌que sí a las tres preguntas, ella le dijo: "Vuelve a Canadá y diles que Inglewood es un sitio agradable, que es acogedor y que todos deberían venir aquí alguna vez".

La ciudad y algunos de sus habitantes esperan que la atención que está recibiendo Inglewood gracias al Mundial, que atrae a aficionados de todo el planeta para ver los partidos en el estadio SoFi, ayude a la ciudad a reinventarse como un destino de diversión y ocio, en lugar de sinónimo de pobreza y delincuencia.

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A tan solo dos años de los Juegos Olímpicos, y muchos eventos que se celebrarán en Inglewood con motivo de los mismos, es una oportunidad perfecta para combatir ​las percepciones negativas sobre la ciudad.

Desafortunadamente, ⁠es una tarea ardua, debido a la percepción generalizada de que la zona es peligrosa, una percepción que se extendió a ‌nivel mundial tras los disturbios de Los Ángeles de 1992, cuyo epicentro se encontraba a pocas cuadras al norte ⁠de Inglewood, y que aparece en las letras del gangsta rap de los ⁠años noventa.

Tal y como rapearon Tupac Shakur y Dr. Dre en 1996: "Sí, Inglewood, Inglewood, siempre tramando algo malo". Mack 10 rapeó sobre "más asesinatos que en una película de terror" en 1997 en su canción "Inglewood Swangin".

La pobreza y la delincuencia se dispararon en Inglewood en ⁠la década de los noventa, cuando el sur de California cayó en una profunda recesión y las comunidades negras se ​vieron especialmente afectadas.

La tasa oficial de pobreza de Inglewood superaba el 21% en 1993. A ‌principios de la década de los noventa, la policía registraba ‌más de 2.500 delitos violentos al año.

Hoy en día, el nivel de pobreza sigue siendo elevado, en torno al 15%, ⁠pero los delitos violentos se han reducido drásticamente. En 1990 se produjeron 55 asesinatos, pero en 2024 y 2025 fueron menos de 10, con menos de 700 delitos violentos en una ciudad de unos 105.000 habitantes.

Las autoridades municipales y los inversionistas multimillonarios, como Stan Kroenke —propietario del Arsenal Football Club y de los Los Angeles Rams— y Steve Ballmer, del Intuit Dome, afirman que la transformación de la ​zona en sede de ‌nuevos estadios ha cambiado la ciudad, aportando miles de puestos de trabajo, unas finanzas sólidas, una mejor situación para las empresas y optimismo a la comunidad.

En Los Ángeles, la gente sabe que Inglewood ha mejorado mucho, pero la ciudad se ha esforzado por convencer a quienes no son del sur de California de que es un lugar para divertirse, no para tener miedo.

"Esta es una era completamente nueva en la ciudad de Inglewood, es una era completamente ⁠nueva. Resulta que somos la ciudad número uno del país", afirmó el alcalde de Inglewood, James T. Butts Jr., en la inauguración de la tienda del rapero Snoop Dogg en la ciudad, situada frente al estadio SoFi.

ESTILO DE LA COSTA OESTE

Snoop Dogg también ha sido un gran defensor de Inglewood, aportando su voz y presencia, reconocidas a nivel mundial, a la ciudad donde ha desarrollado gran parte de su carrera. Ha abierto varios negocios en la ciudad, incluida una tienda de ropa con su marca situada cerca del estadio.

"Vamos a unir al mundo al estilo de la Costa Oeste: unidad, respeto y mucho amor por este hermoso deporte", dijo al ser nombrado presidente de la comunidad de Los ‌Ángeles para el Mundial. Dogg también ha estado promocionando los Juegos Olímpicos de 2028.

Butts no se queda atrás a la hora de hablar hoy del impacto que supone la llegada de cinco millones de personas al año a su zona del condado de Los Ángeles, lo que, según él, está trayendo tiempos mejores a la región.

Y agregó que dos equipos de la NFL, un equipo de la NBA y numerosos conciertos y espectáculos en los estadios de Inglewood están proporcionando un flujo constante de dinero, puestos de trabajo e impuestos a la ‌zona.

"La ciudad de Inglewood supone un enorme impulso para la economía del sur de Los Ángeles", dijo el 6 de mayo, mientras la ciudad se preparaba para acaparar la atención mundial.

El estadio SoFi está a unas tres millas de una importante instalación de SpaceX que cuenta con miles de empleados, ‌algunos de los cuales se han ⁠enriquecido gracias a la reciente salida a bolsa.

Un agente de policía de Inglewood presente en el estadio señaló que los ingresos fiscales procedentes de todos los eventos deportivos y de entretenimiento mantienen saneadas las finanzas ​municipales, lo que permite que agentes como él cobren un sueldo mejor que en la ciudad de Los Ángeles, y le hace sentirse optimista respecto al futuro.

Señaló que algunas zonas siguen teniendo altos índices de delincuencia, pero que algunas áreas que antes eran peligrosas son ahora barrios tranquilos.

"Se nota en las calles. La situación ha mejorado mucho", dijo.

(Reporte adicional de Joe Brock. Editado en español por Carlos Calvo Pacheco)