Pelo abundante, sano y brilloso: por qué es tan importante cepillarse el pelo todos los días, según expertos.

Cepillarse el pelo es el hábito más subestimado para tener un cabello sano, fuerte y brilloso. Según expertos en cuidado capilar, cepillarse el pelo no es una cuestión estética, sino de salud, ya que previene su rotura y su caída. Por esta razón, aconsejan hacerlo todos los días sin falta. Además, hay toda una técnica para hacerlo correctamente.

El reconocido especialista capilar Philip B, quien trabajó con celebridades como Madonna, aseguró en Vogue que uno de los mejores trucos para mantener una melena saludable es cepillarla cada noche, haciendo entre 10 y 20 pasadas, dependiendo del grosor del cabello.

Por qué es tan importante cepillarse el pelo: sus beneficios

Aunque muchas personas suelen pasar por alto este gesto, los especialistas coinciden en que un buen cepillado aporta múltiples beneficios. Por un lado, ayuda a eliminar impurezas, residuos de productos y partículas acumuladas durante el día. Por otro, contribuye a exfoliar suavemente el cuero cabelludo y a distribuir los aceites naturales desde la raíz hasta las puntas.

La estilista Noelia Jiménez explica que “el cepillado activa la microcirculación del cuero cabelludo, consiguiendo un pelo sano y suave”. Este aumento del flujo sanguíneo favorece que el cabello reciba mejor los nutrientes necesarios para crecer fuerte y saludable. Además, el cepillado también mejora el aspecto de la fibra capilar. Según María Baras, estilista de Pantene, “al cepillar las cutículas en la misma dirección, hacia abajo, el pelo queda más pulido y con más brillo”. El resultado es una melena más suave, ordenada y luminosa.

Otro beneficio importante es que puede contribuir a fortalecer el cabello. La especialista Gloria Lara señala que “activamos el riego sanguíneo y con ello estimulamos la circulación, lo que afecta directamente a la salud, vitalidad y fuerza de nuestra melena”.

Cuántas veces al día conviene cepillarse el pelo

Los expertos recomiendan hacerlo al menos dos veces: una por la mañana y otra antes de acostarse. Sin embargo, quienes tienen el cabello con tendencia a enredarse pueden necesitar repetir el proceso tres o cuatro veces a lo largo de la jornada.

También destacan la importancia de cepillar el cabello antes de cada lavado. En seco, la fibra capilar se encuentra en un estado más resistente, lo que reduce el riesgo de quiebre. Además, permite retirar restos de lacas, espumas o geles y facilita el desenredado posterior.

La técnica también influye. Los especialistas aconsejan comenzar siempre por las puntas, avanzar hacia los medios y recién después llegar a la raíz. De esta forma se evita generar tirones innecesarios que pueden dañar el cabello. Lo ideal es trabajar por mechones y desenredar progresivamente.

Una vez eliminado cualquier nudo, algunas expertas recomiendan aprovechar el cepillado para realizar un suave masaje en el cuero cabelludo. Este gesto estimula aún más la circulación sanguínea y puede favorecer el crecimiento de un cabello más fuerte y saludable.

Qué cepillo elegir

En cuanto a la elección del cepillo, los profesionales sugieren optar por materiales naturales y evitar, en lo posible, los modelos metálicos. Los cepillos con cerdas de jabalí son una de las opciones más recomendadas porque ayudan a distribuir los aceites naturales del cabello y aportan brillo. También existen alternativas con púas de silicona que reducen la electricidad estática y minimizan el frizz. No hace falta cepillar el pelo cien veces al día, sino que lo importante es hacerlo correctamente, con suavidad y de forma constante.