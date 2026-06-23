Estás descuidando tu pelo: esta es la forma correcta de lavarse el cabello, según expertos.

Lavarse el pelo puede parecer una tarea simple y cotidiana, pero muchas personas lo hacen de forma incorrecta. Según expertos en cuidado capilar, hay una forma específica de hacerlo para cuidar tu pelo y que te crezca fuerte, prevenir la caída, la caspa y la grasa.

Aunque durante años se instalaron distintos consejos sobre cómo cuidar el cabello, los especialistas aseguran que varios de ellos son mitos. Uno de los más populares es creer que el pelo puede acostumbrarse a lavados menos frecuentes y producir menos grasa. Sin embargo, la producción de sebo depende principalmente de factores hormonales y genéticos, no de la frecuencia con la que usamos shampoo.

El mito de entrenar al pelo para que produzca menos grasa

Una de las ideas más populares en redes sociales sostiene que si lavás tu cabello cada vez menos, eventualmente dejará de producir tanta grasa. Sin embargo, los expertos afirman que esto no funciona de esa manera. La tricóloga Shab Caspara explicó en Real Simple que la producción de sebo está determinada principalmente por factores hormonales y por las glándulas sebáceas, no por la frecuencia de lavado.

Por eso, dejar pasar más tiempo entre lavados no hará que el cuero cabelludo produzca menos grasa y, en algunos casos, incluso puede generar más acumulación de residuos. Además, la especialista remarcó la importancia de mantener el cuero cabelludo limpio: "Lograr que el cabello crezca de la forma más saludable posible y prevenir el adelgazamiento prematuro requiere un cuero cabelludo constantemente limpio".

El error que casi todos cometen al usar shampoo

Si pensás que el shampoo está diseñado para limpiar todo el cabello por igual, probablemente estés cometiendo uno de los errores más comunes. Según los especialistas, el shampoo debe concentrarse principalmente en el cuero cabelludo y las raíces, ya que es ahí donde se acumulan el sebo, el sudor, las células muertas y los restos de productos.

La recomendación es aplicar una pequeña cantidad de producto, distribuirlo entre las manos y masajear suavemente el cuero cabelludo durante entre 30 y 60 segundos. No hace falta frotar agresivamente los largos del pelo: al enjuagar, la espuma que cae es suficiente para limpiar toda la cabeza.

Para quienes utilizan aceites, cremas de peinar o grandes cantidades de productos de styling, la colorista Kadi Lee recomienda realizar un doble lavado. "La primera limpieza ayuda a descomponer la suciedad y los residuos; la segunda realmente limpia", aseguró.

Otro aspecto que suele pasarse por alto es la temperatura del agua. Aunque una ducha caliente puede resultar placentera, el agua excesivamente caliente puede resecar tanto el cuero cabelludo como la fibra capilar, además de favorecer el frizz y acelerar la pérdida de color en cabellos teñidos.

"La mejor opción es el agua tibia", afirmó la tricóloga Vanessa Ocando. Según explicó, permite eliminar la grasa y los residuos acumulados sin alterar el equilibrio natural del cuero cabelludo. Los especialistas recomiendan finalizar el lavado con un breve enjuague más fresco para ayudar a suavizar la cutícula del cabello y potenciar el brillo.

Muchas personas dedican tiempo al shampoo pero apresuran el enjuague. Sin embargo, esta etapa es fundamental para evitar acumulación de producto, opacidad e irritación. "Me gusta pensar en el enjuague como un lavado con agua. Hay que trabajar el agua a través del cabello igual que se trabaja el shampoo", explicó Ocando. Para lograrlo, recomiendan utilizar los dedos para separar el cabello mientras corre el agua, asegurándose de que llegue correctamente al cuero cabelludo.

Cada cuánto hay que lavarse el pelo

No existe una respuesta única. La frecuencia ideal depende principalmente del tipo de cuero cabelludo de cada persona. Mientras algunas necesitan lavarlo diariamente porque producen más grasa, otras pueden espaciar los lavados varios días sin inconvenientes. Lo importante, coinciden los especialistas, es dejar de pensar únicamente en el cabello y empezar a prestar atención al cuero cabelludo. Mantenerlo limpio y saludable es una de las claves para lograr un pelo más fuerte, brillante y resistente a largo plazo.