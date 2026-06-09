Chau pelo finito y en poca cantidad: el hábito definitivo para engrosarlo y que crezca fuerte, según expertos.

El cabello finito y en poca cantidad es uno de los problemas más comunes, tanto en hombres como en mujeres, especialmente a partir de los 30 años. Afortunadamente, hay un hábito que los expertos recomiendan para que el cabello se vuelva más grueso y fuerte.

Según especialistas en salud capilar, uno de los hábitos más efectivos para estimular el crecimiento del cabello es realizar masajes regulares en el cuero cabelludo. Esta práctica ayuda a mejorar la circulación sanguínea y favorece la llegada de nutrientes a los folículos pilosos.

"Masajear el cuero cabelludo aumenta el flujo sanguíneo, lo que ayuda a producir cabello saludable", explica el dermatólogo Akis Ntonos, en diálogo con Real Simple. "También puede hacer que el propio folículo piloso se estire, permitiendo que el cabello crezca con mayor grosor".

Los expertos recomiendan dedicar apenas unos minutos al día a este hábito. Puede realizarse con las yemas de los dedos mediante movimientos circulares suaves o con herramientas diseñadas específicamente para masajear el cuero cabelludo. Sin embargo, este no es el único factor que influye en la salud capilar. Mantener una alimentación equilibrada también es fundamental para que el cabello crezca fuerte y resistente.

"Muchas deficiencias nutricionales pueden provocar caída y quiebre del cabello", señala el dermatólogo Dhaval G. Bhanusali. Por este motivo, los especialistas recomiendan prestar atención a nutrientes como el hierro, la vitamina D y las proteínas.

Otros consejos para evitar la caída del cabello y que se vuelva finito

Además, reducir el estrés puede marcar una gran diferencia. Los niveles elevados de cortisol están relacionados con distintos tipos de caída capilar, especialmente después de situaciones emocionalmente intensas.

Otro consejo importante es evitar el uso excesivo de herramientas de calor. Planchitas, bucleras y secadores muy calientes pueden debilitar la fibra capilar y hacer que el pelo luzca más fino con el paso del tiempo.

También es clave mantener el cuero cabelludo hidratado y protegido del sol. La exposición prolongada a los rayos UV puede dañar el cabello, volverlo más quebradizo y favorecer su debilitamiento.

Por último, los especialistas recomiendan incorporar mascarillas nutritivas una vez por semana. Ingredientes como la queratina, el aceite de argán o la manteca de karité ayudan a fortalecer la fibra capilar y mejorar su apariencia.