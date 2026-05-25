¿Tu pelo nunca crece más allá de cierto largo? Expertos explican qué es el “largo crónico” capilar

Hay personas que pasan años intentando dejarse crecer el pelo sin éxito. Cambian productos, incorporan suplementos, se hacen tratamientos y hasta modifican sus hábitos de cuidado, pero el resultado parece siempre el mismo: el cabello llega a cierta longitud y deja de avanzar. Sin embargo, especialistas aseguran que esto no significa necesariamente que el pelo haya dejado de crecer.

La tricóloga Shab Caspara define este fenómeno como “chronic hair length” o “largo crónico”, un término que describe aquellos casos en los que el cabello parece quedar “estancado” en una misma longitud durante largos períodos.

El problema no siempre es el crecimiento

Según explica Caspara, muchas veces el cabello sí está creciendo, pero no logra retener el largo porque se vuelve cada vez más débil y propenso a quebrarse. La especialista señala: “Cuando el cabello no logra crecer más allá de cierto largo, las principales causas suelen ser la nutrición y la inflamación”.

En ese sentido, explica que factores como una alimentación deficiente, el estrés crónico, los altos niveles de cortisol y ciertos procesos inflamatorios pueden afectar directamente la calidad de la fibra capilar. Como consecuencia, el pelo se afina, pierde resistencia y termina rompiéndose antes de alcanzar mayores longitudes. Por eso, el problema no suele ser que el cabello “no crezca”, sino que no consigue conservar el largo debido al daño acumulado.

La importancia de la nutrición y el estrés

Uno de los puntos en los que más insiste Caspara es en el rol de la nutrición. La especialista remarca que el cabello necesita proteínas completas y aminoácidos esenciales para mantenerse fuerte y saludable, especialmente a largo plazo.

A esto se suma el impacto del estrés sostenido. El aumento del cortisol y la inflamación crónica pueden alterar el ciclo capilar y debilitar progresivamente las hebras, algo que muchas veces se refleja en puntas abiertas, afinamiento y quiebre constante.

Además, el uso excesivo de herramientas de calor, tratamientos químicos y peinados tirantes también contribuye al deterioro de la fibra capilar y dificulta la retención del largo.

¿Tu pelo nunca crece más allá de cierto largo? Expertos explican qué es el “largo crónico” capilar

Caspara sostiene que el objetivo debería ser lograr que el cabello sea lo suficientemente resistente como para conservar el largo a medida que crece. Para eso, aconseja trabajar sobre distintos aspectos al mismo tiempo: alimentación equilibrada, reducción del estrés, cuidado del cuero cabelludo y disminución del daño mecánico o térmico.

Más allá del cuidado, los expertos recuerdan que el cabello tiene un ciclo natural de crecimiento determinado en gran parte por la genética. Cada persona posee una fase de crecimiento capilar distinta, conocida como fase anágena, que influye en la longitud máxima que el pelo puede alcanzar.