Hay una mascarilla casera para el pelo que se prepara con un ingrediente que todos tenemos en la cocina y que te puede dejar el cabello mucho más sedoso, brilloso y saludable de lo que te imaginás. Es tan sencillo como mezclar este ingrediente con un poco de agua y una mascarilla para el cabello cualquiera, la que tengas en casa.
Se trata del azúcar. "El azúcar actúa como un exfoliante suave que ayuda a eliminar residuos y células muertas del cuero cabelludo, pero cuando lo usas correctamente en una mascarilla, también aporta brillo y suavidad a las puntas. Al combinarlo con ingredientes hidratantes como aceites o acondicionador, ayuda a sellar la cutícula y mejorar la apariencia del cabello dañado", explica Jaifee Olba, creadora de contenido beauty.
"Mi cabello se veía así, reseco, y mis puntas no tenían control", asegura. En este sentido, explica que esta mascarilla te va a ayudar a reparar tu cabello en profundidad, ya que el azúcar elimina las células muertas, le aporta brillo a tu cabello y al mismo tiempo te controla el frizz. Se debe usar una vez a la semana para ver mejores resultados.
Mascarilla para un pelo sedoso y brilloso
Ingredientes
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Agua caliente, no hirviendo.
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3 cucharadas de azúcar (blanca o morena).
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2 cucharadas de tu mascarilla de preferencia.
Preparación
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Verté todos los ingredientes en un recipiente.
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Mezclalos muy bien hasta lograr una buena consistencia. Lo ideal es que quede algo espesa, ya que es más fácil aplicarlo sobre el cabello.
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Dividí el cabello en pequeños mechones y aplicá la mascarilla por todo el pelo, sin tocar las raíces. No frotes con fuerza ni lo uses directamente en puntas muy maltratadas, la idea es suavizar, no quebrar más el cabello.
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Dejala actuar de 45 minutos a 1 hora.
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Lavá tu pelo como de costumbre.
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Aplicá secador o planchita.
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¡Listo!