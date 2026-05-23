Lo tenés en tu casa y te puede dejar el pelo espectacular: la mascarilla casera para un pelo sedoso.

Hay una mascarilla casera para el pelo que se prepara con un ingrediente que todos tenemos en la cocina y que te puede dejar el cabello mucho más sedoso, brilloso y saludable de lo que te imaginás. Es tan sencillo como mezclar este ingrediente con un poco de agua y una mascarilla para el cabello cualquiera, la que tengas en casa.

Se trata del azúcar. "El azúcar actúa como un exfoliante suave que ayuda a eliminar residuos y células muertas del cuero cabelludo, pero cuando lo usas correctamente en una mascarilla, también aporta brillo y suavidad a las puntas. Al combinarlo con ingredientes hidratantes como aceites o acondicionador, ayuda a sellar la cutícula y mejorar la apariencia del cabello dañado", explica Jaifee Olba, creadora de contenido beauty.

"Mi cabello se veía así, reseco, y mis puntas no tenían control", asegura. En este sentido, explica que esta mascarilla te va a ayudar a reparar tu cabello en profundidad, ya que el azúcar elimina las células muertas, le aporta brillo a tu cabello y al mismo tiempo te controla el frizz. Se debe usar una vez a la semana para ver mejores resultados.

Mascarilla para un pelo sedoso y brilloso

Ingredientes

Agua caliente, no hirviendo.

3 cucharadas de azúcar (blanca o morena).

2 cucharadas de tu mascarilla de preferencia.

Preparación