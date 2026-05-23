Rodolfo Barili contó la verdad sobre lo que pasó con Cristina Pérez: "Estaba con Luis"

Barili habló de los rumores sobre una pelea con Cristina Pérez.

Después de semanas cargadas de versiones, miradas incómodas y especulaciones, finalmente llegó la palabra que muchos estaban esperando. Rodolfo Barili rompió el silencio y contó qué pasó realmente con Cristina Pérez.

La supuesta mala relación entre Barili y Cristina Pérez

El foco se había puesto en la última gala de los Premios Martín Fierro, donde varios aseguraron que entre ambos había un clima frío, casi distante. La escena alimentó todo tipo de teorías sobre una relación que supo ser una de las más sólidas de la televisión.

Sin embargo, lejos de ese relato, Barili decidió bajar el tono y dar su versión de los hechos. En diálogo con Primicias Ya, el conductor desarmó la idea de conflicto y dejó en claro que la situación fue muy distinta a lo que se dijo.

¿Qué reveló Barili sobre su relación con Cristina Pérez?

“Siempre se la extraña”, arrancó, reconociendo el vínculo que construyeron durante más de dos décadas compartiendo pantalla. No fue un detalle menor: durante años fueron la cara de uno de los noticieros más vistos del país.

Pero lo más llamativo llegó cuando se refirió directamente al momento en cuestión. “Leí que hubo frío, pero yo llegué y la fui a saludar”, explicó, marcando una diferencia clara con las versiones que circularon.

En ese punto, dejó una frase que terminó de descolocar todo. “Estaba con Luis”, dijo en referencia a Luis Petri, actual pareja de Cristina, dando a entender que el contexto del encuentro también influyó en la dinámica.

Lejos de cualquier tensión, Barili aseguró que hablaron con total normalidad. Incluso destacó que la relación trasciende lo laboral y que se trata de un vínculo entre profesionales que compartieron años de trabajo intenso.

Barili dijo que si se saludó con Cristina Pérez.

Además, sumó otro dato que refuerza su postura. Contó que no solo saludó a Cristina, sino también a otras figuras como Nelson Castro, en una actitud que buscó mostrar naturalidad en medio del evento.

Sus palabras parecen apuntar a cerrar el tema y desactivar el ruido que se generó en los últimos días. Sin embargo, en el mundo de la televisión, donde cada gesto se analiza al detalle, no siempre alcanza con una explicación.

Así, entre versiones cruzadas y aclaraciones públicas, la historia suma un nuevo capítulo. Y aunque Barili intentó llevar calma, lo cierto es que cuando una dupla tan icónica queda bajo la lupa, el tema difícilmente se apague del todo.