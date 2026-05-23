Más inclusión digital: PBA entregó nuevas computadoras a estudiantes rurales y de educación especial

Con el objetivo de reducir la brecha digital y garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la tecnología en el sistema educativo, se llevó adelante una nueva entrega de computadoras en la provincia de Buenos Aires. A través del programa “Conectar Igualdad Bonaerense”, se distribuyeron 61 dispositivos a estudiantes de escuelas de Tornquist.

“La definición del gobernador Axel Kicillof fue que los estudiantes secundarios bonaerenses cuenten con estas computadoras, una herramienta clave para su formación y para su futuro laboral”, señaló el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, quien estuvo acompañado por la intendenta Estefanía Bordoni.

El funcionario, además, remarcó que desde finales de 2023, en el marco de los recortes aplicados por el Gobierno nacional, ya no se entregan computadoras a todos los estudiantes que egresan de la escuela secundaria, como ocurría anteriormente. Actualmente, la distribución se concentra en alumnos de escuelas rurales y de educación especial, considerados los casos de mayor necesidad de acceso a estos dispositivos.

Los estudiantes que recibieron sus dispositivos cursan estudios en la Escuela de Educación Secundaria Técnica N°1, la Escuela de Educación Secundaria N°4, la Escuela de Educación Secundaria N°5, la Escuela de Educación Secundaria N°6, el Centro de Educación para la Producción Total N°12, el Instituto Fortín Pavón, la Escuela Especial N°501 y la Escuela Especial N°502.

Entrega de escrituras para vecinos de Tornquist

Además, durante la jornada, el ministro Bianco y la intendenta Bordoni también entregaron 115 escrituras a familias del municipio, gestionadas en el marco del programa Mi Escritura, Mi Casa que lleva adelante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia.

Se trata de títulos de propiedad que, en algunos casos, las familias esperaban desde hace varios años y que ahora, gracias al trabajo del Estado bonaerense, fueron finalmente entregados a los vecinos de manera gratuita.

Al respecto, Bianco indicó: “Entre los principales beneficios de contar con la escritura está el de tener la seguridad de que esa propiedad queda para la familia. Es un instrumento muy necesario que en estos tiempos, por una cuestión de costos, se dificulta gestionar de manera privada. Por eso el Gobernador definió entregarlas de manera gratuita. Ya hemos entregado más de 150.000 títulos con Mi Escritura, Mi Casa”.

Finalmente, en el cierre de su agenda en Tornquist, el ministro Bianco participó de un encuentro en la sede del Partido Justicialista local, donde fue recibido por la intendenta Estefanía Bordoni, el exintendente Sergio Bordoni y referentes del espacio político del distrito, en una reunión que sirvió para intercambiar miradas sobre la situación del municipio y la agenda de gestión.