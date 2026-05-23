Peruano Buse hace historia, derrota a Paul y se corona en Hamburgo antes del Abierto de Francia

El peruano Ignacio Buse venció el sábado a Tommy Paul por 7-6 (6), 4-6 y 6-3 en la final del Abierto de Hamburgo, convirtiéndose así en el primer tenista de su país en ganar un torneo del circuito ATP en casi 20 años.
El jugador de 22 años, procedente de la fase previa, se alzó con su primer título en el circuito y se convirtió en el primer peruano en ganar una corona de la ATP desde Luis Horna en el Abierto de Chile en Viña del Mar en 2007.
Buse recibió asistencia médica por un episodio de mareo al inicio del encuentro y llegó a ir perdiendo 4-0 en el segundo set, que acabó cediendo, antes de remontar en el parcial decisivo para impedir que Paul conquistara
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"A toda la gente de Perú, veo muchas banderas blanco y rojo, me emociona mucho, muchísimo (...) Esto sigue, que el sueño continúe y arriba Perú siempre, viva Perú", declaró Buse, visiblemente conmovido, tras sellar el triunfo más importante de su carrera.
Buse comienza su andadura en el Abierto de Francia contra el ruso Andrey Rublev, mientras que Paul se enfrenta al australiano Rinky Hijikata.
Con información de Reuters