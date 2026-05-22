Mientras Saénz baila el carnaval, el Congreso le quitó el subsidio del gas a Salta por Zona Fría

Mientras la Cámara de Diputados otorgaba media sanción al proyecto de ley que redefine el Régimen de Subsidios a los Consumos Residenciales de Gas Natural que perjudica a los habitantes de Salta, el gobernador Gustavo Sáenz se viralizó en redes sociales por bailar samba durante un evento oficial.

La polémica se desató luego de que la Cámara Baja diera media sanción a la iniciativa que busca eliminar el beneficio de descuentos automáticos en las facturas de gas para aproximadamente 3,2 millones de hogares que habían sido incorporados al sistema en 2021. En Salta, distintos sectores advirtieron que la reducción de beneficios podría traducirse en fuertes aumentos en las boletas de gas para hogares y comercios.

Sin embargo, en medio de ese escenario, Sáenz se animó a bailar samba frente a cámaras, autoridades y directivos de la aerolínea brasileña GOL Linhas Aéreas, en el acto oficial de presentación del nuevo vuelo directo entre Salta y Río de Janeiro, que comenzará a operar el próximo 17 de diciembre.

El evento se realizó en la Dirección de Aviación Civil provincial y contó con bailarines vestidos con trajes típicos de carnaval que intentaron, con percusión y energía tropical, combatir la crudeza de la mañana salteña. Cuando los artistas invitaron al mandatario a sumarse, Sáenz aceptó entre risas y ensayó algunos pasos que, según las bromas de los presentes, se parecían más a "pisar hormigas" que a una coreografía carioca.

La situación tomó mayor dimensión debido a que Salta figura entre las provincias potencialmente más afectadas por los cambios en el esquema de subsidios energéticos. En la provincia solo mantendrán el beneficio las localidades de Los Andes, La Poma, Santa Victoria e Iruya, mientras que Cafayate, San Carlos, Cachi, Chicoana, La Caldera, La Viña, Rosario de Lerma y Salta Capital dejarán de ser consideradas Zonas Frías y perderán el subsidio.

El régimen de Zonas Frías fue creado en 2002 con el objetivo de compensar las asimetrías tarifarias en regiones con bajas temperaturas y garantizar el acceso al gas natural. Su ampliación en 2021 llevó la cantidad de beneficiarios de 950 mil a cerca de 4 millones de hogares en todo el país, incluyendo numerosas localidades salteñas.

El apoyo de Sáenz a Milei, a pesar de todo

El primer mandatario salteño es uno de los gobernadores que mantiene un perfil dialoguista con el presidente libertario, mostrándose a su lado y brindando sus votos en el Congreso. Uno de los episodios más recordados fue el apoyo a la modificación de la Ley de Glaciares con la idea de "destrabar inversiones" para la provincia.

Este apoyo se dio en el marco de protestas en Salta contra esta reforma. En comunicación con Qué Pasa Salta, una de las voces que se expresó fue la de Agustina, residente del barrio Tres Cerritos, quien planteó la necesidad de ampliar la participación ciudadana en el tratamiento de temas ambientales.

Según indicó, el proceso de debate incluyó audiencias públicas que generaron cuestionamientos. De acuerdo con su relato, si bien hubo más de 100 mil inscriptos para participar, "solamente pudo participar el 0,3%, y no se especificaron los criterios".

Pero su alineamiento no solo pasa por los votos en el Congreso. En la misma semana en que la provincia de Salta celebró sus 444 años, el gobernador Gustavo Sáenz decidió recibir al embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, con homenajes en inglés en la que marcó su clara alineación con el país del norte, tal como lo hace Javier Milei. En esa misma sintonía, Lamelas destacó los recursos del NOA y el atractivo que representan para inversiones internacionales a pocos días de la reforma de la Ley de Glaciares acompañada por el mandatario provincial.

Las 10 provincias que se verían afectadas por la reducción de las Zonas Frías

La reforma del Gobierno, si finalmente es sancionada por el Senado, impactará sobre municipios y departamentos de 10 provincias que actualmente forman parte del esquema ampliado de Zona Fría o que sufrirán cambios en el cálculo del subsidio.

Las provincias argentinas alcanzadas por el posible recorte al subsidio del gas son:

Provincia de Buenos Aires

Catamarca

Córdoba

Jujuy

La Rioja

Mendoza

San Juan

San Luis

Santa Fe

Salta

Dentro de estas provincias, solo seguirán recibiendo el subsidio correspondiente a la Zona Fría aquellos usuarios incluidos en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que comenzó en enero pasado. La excepción son los departamentos de Patagones en la provincia de Buenos Aires y de Malargüe en Mendoza, en los que el subsidio a la Zona Fría seguirá alcanzando a todos sus habitantes por estar incluidos dentro del régimen original de 2002.

También lo seguirán recibiendo todos los habitantes de las localidades más frías de la Puna, en el NOA, pertenecientes a algunos departamentos de San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy. Del mismo modo, seguirán recibiendo el subsidio por Zona Fría todos los habitantes de las provincias de La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, sin importar su nivel de ingresos.