Cómo buscar toda mi trayectoria laboral sin ir a una oficina de Anses

La Anses, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, recordó que los trabajadores pueden consultar de manera simple y rápida el detalle de los aportes registrados a lo largo de toda su historia laboral, sin necesidad de concurrir a una oficina.

Cómo verificar mi historia laboral en Anses

El trámite puede realizarse de forma completamente virtual mediante la plataforma mi ANSES, ingresando con la Clave de la Seguridad Social. Allí, los usuarios deben dirigirse a la sección “Trabajo” y luego seleccionar “Consultar Historia Laboral”. También es posible acceder a esta información desde el sitio web oficial, en el apartado “Trámites y servicios”, o a través de la aplicación móvil, ingresando en “Mis datos” y posteriormente en “Mi Historia Laboral”.

Desde el organismo señalaron que, en caso de necesitar una constancia, el documento puede descargarse e imprimirse fácilmente de manera online, sin requerir autenticación adicional por parte del personal de ANSES.

La Historia Laboral permite a los trabajadores en relación de dependencia conocer el detalle de sus aportes previsionales a partir de las declaraciones juradas presentadas por sus empleadores. A su vez, quienes se desempeñan como autónomos o monotributistas también pueden visualizar los períodos registrados y las remuneraciones declaradas.

De cuánto debería ser el bono que la Anses le paga a los jubilados

Un estudio elaborado por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina advirtió sobre el deterioro del poder adquisitivo de los jubilados y señaló que el bono extraordinario destinado a reforzar los haberes perdió impacto frente al avance de la inflación. Según el informe, la jubilación mínima registró una caída real durante el último año y el actual mecanismo de actualización no alcanza para recuperar ingresos.

El trabajo sostiene que uno de los principales inconvenientes es el congelamiento del bono compensatorio, cuyo valor quedó rezagado mientras continúan los aumentos de precios. En la actualidad, la jubilación mínima sin refuerzo se ubica en $380.319 y asciende a $450.319 con el bono incluido. No obstante, el estudio indica que, si ese adicional se hubiera ajustado al ritmo de la inflación desde que comenzó a aplicarse, hoy debería rondar los $155.386, llevando el haber total a aproximadamente $535.705.

De acuerdo con el relevamiento, desde abril de 2025 la jubilación mínima con bono acumuló una pérdida del 4,4% en términos reales. Además, el ingreso actual equivale solamente al 74% del promedio registrado en 2018, considerado el último año previo a la generalización de los bonos extraordinarios.

El informe también remarca que el peso del bono dentro del ingreso mensual fue disminuyendo con el tiempo. Mientras en abril de 2024 representaba el 29% del haber total, en abril de 2026 pasó a significar apenas el 16%, evidenciando así la pérdida de capacidad del refuerzo para compensar el deterioro económico.