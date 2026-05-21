ANSES cambia el bono para jubilados: quiénes cobran menos hoy

El nuevo bono previsional se reducirá progresivamente según aumenten los haberes.

Lapondrá en marcha desde el viernes 22 de mayo un cambio clave en el pago del. La modificación impactará especialmente en quienes cobran haberes superiores a la mínima, ya que el refuerzo dejará de ser fijo y pasará a calcularse de manera variable según los ingresos de cada beneficiario.

La medida se aplicará en el marco del calendario de pagos de mayo de 2026 y responde al esquema establecido por el Decreto 292/2026. Mientras los jubilados de la mínima ya recibieron el bono completo de $70.000, quienes perciban montos mayores tendrán una liquidación diferente y escalonada.

Qué cambia con el bono para jubilados de ANSES

Hasta ahora, los jubilados que cobraban la mínima accedían al refuerzo completo sin modificaciones. Sin embargo, desde el inicio del pago para haberes superiores, ANSES implementará un mecanismo proporcional que reducirá el monto extra a medida que aumenten los ingresos previsionales.

De esta manera, el bono dejará de ser igual para todos. El objetivo oficial es mantener un tope de ingresos determinado por el Gobierno nacional, evitando que quienes superen cierto monto continúen percibiendo el refuerzo extraordinario.

El esquema comenzará a regir desde este viernes 22 de mayo, fecha en la que arranca el cronograma de pagos para jubilados y pensionados que cobran más de la mínima.

Cómo se calcula el nuevo bono variable

El nuevo sistema establece distintos niveles de pago según el haber mensual de cada titular. Los jubilados que cobran la mínima de $393.250,17 continúan recibiendo el bono total de $70.000, alcanzando así un ingreso final de $463.250,17.

En cambio, quienes perciban un monto superior recibirán un bono menor. Por ejemplo, un jubilado con un haber de $400.000 cobrará un adicional aproximado de $63.250 para llegar al límite fijado por el Gobierno.

Jubilados con ingresos superiores al tope quedarán excluidos del refuerzo extraordinario.

La reducción será progresiva hasta desaparecer completamente. Esto significa que las personas cuyos haberes ya superen los $463.250,17 tras el aumento por movilidad del 3,4% quedarán excluidas del beneficio y no cobrarán ningún refuerzo extra.

Quiénes dejarán de cobrar el refuerzo

La nueva metodología afecta principalmente a jubilados y pensionados con ingresos medios dentro del sistema previsional. Si bien seguirán percibiendo un adicional, el monto será cada vez menor a medida que el haber mensual aumente.

Por otro lado, quienes superen el tope establecido directamente dejarán de recibir el bono. La medida alcanza a todos los beneficiarios que, con la actualización de mayo, ya se ubiquen por encima del ingreso máximo definido por ANSES.

El cambio marca una diferencia importante respecto de meses anteriores, cuando el refuerzo mantenía valores más uniformes entre distintas categorías de jubilados.

Calendario de pagos para jubilados que cobran más de la mínima

ANSES confirmó que las acreditaciones bancarias comenzarán el viernes 22 de mayo y se organizarán según la terminación del DNI. Además, el cronograma tendrá una interrupción por el feriado nacional del 25 de mayo.

El esquema quedó definido de la siguiente manera:

Viernes 22 de mayo: DNI terminados en 0 y 1.

Martes 26 de mayo: DNI terminados en 2 y 3.

Miércoles 27 de mayo: DNI terminados en 4 y 5.

Jueves 28 de mayo: DNI terminados en 6 y 7.

Viernes 29 de mayo: DNI terminados en 8 y 9.

Los haberes estarán disponibles desde las primeras horas de cada jornada en las cuentas bancarias habituales. Los beneficiarios podrán retirar el dinero por cajero automático o utilizarlo mediante transferencias y pagos electrónicos.