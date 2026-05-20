Lituania cierra un aeropuerto y emite una alerta de "peligro aéreo" ante temor por drones

Varias personas se reúnen dentro de un refugio en el parlamento lituano tras un aviso de "peligro aéreo", en Vilnius, Lituania

Lituania emitió el miércoles una alerta de "peligro aéreo" en ‌la que pedía ‌a la población que se pusiera a salvo y suspendió el tráfico en el aeropuerto de la capital ante el temor de que drones violaran el espacio aéreo del país.

"Pónganse ​a salvo inmediatamente ⁠en un lugar seguro, cuiden ‌de sus seres queridos y ⁠esperen nuevas recomendaciones", indicó ⁠el ejército lituano en un mensaje enviado a los habitantes de la capital del ⁠país.

No quedó claro de inmediato ​cuál fue el alcance de ‌la difusión de este ‌comunicado.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

También se emitió una alerta en ⁠el edificio del Parlamento de Vilna.

"Debido al riesgo de ataque aéreo, pedimos a todas las personas que ​se ‌encuentren en el edificio que se dirijan al refugio más cercano", se indicó en un anuncio por el sistema de megafonía del ⁠Parlamento.

El centro nacional de gestión de crisis de Lituania había informado anteriormente de que había emitido una alerta en respuesta a un dron avistado en la vecina Bielorrusia que volaba hacia Lituania, y ‌añadió que no se había confirmado el origen del dron.

Un caza de la OTAN derribó el martes un presunto dron ucraniano sobre Estonia, según informó este país ‌báltico, en lo que constituye la última de una serie de violaciones del espacio ‌aéreo en ⁠la región ante los frecuentes ataques ucranianos contra la ​vecina Rusia.

Con información de Reuters