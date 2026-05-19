Al menos 12 personas mueren tras las fuertes lluvias en el sur y el centro de China

FOTO DE ARCHIVO. Un residente cruza un puente improvisado después de que las fuertes lluvias y las aguas del río Yangtsé aguas arriba inundaran un pueblo en el condado de Hukou de Jiujiang, provincia de Jiangxi, China

Las ​lluvias torrenciales continuaron el martes en el sur y el centro de China, donde al menos 12 personas perdieron la vida a ‌causa de las inundaciones generalizadas ‌que también provocaron el cierre de colegios y negocios, y causaron trastornos en el transporte y el suministro eléctrico, según informaron las autoridades.

La agencia meteorológica china señaló que zonas de Jiangxi, Anhui, Hunan, Hubei, Guizhou, Guangxi, Cantón y Hainan se enfrentaban a un alto riesgo de desastres relacionados con las lluvias, entre ellos deslizamientos de tierra, crecidas repentinas e inundaciones urbanas graves ​y anegamientos.

Las autoridades indicaron ⁠que estaban poniendo en marcha respuestas de emergencia en varias zonas ‌afectadas.

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Muchos residentes de Jingzhou, una ciudad del centro de Hubei, ⁠tenían el agua hasta las rodillas y podían ⁠pescar peces que nadaban en las calles, según imágenes publicadas en la plataforma de vídeo china Douyin. Algunos vehículos quedaron casi completamente sumergidos en carreteras ⁠rodeadas de edificios residenciales y comerciales.

Se confirmó la muerte de al ​menos ocho personas después de que una camioneta que ‌transportaba a 15 trabajadores agrícolas cayera ‌a un río desbordado en la región suroccidental china de Guangxi en ⁠medio de fuertes lluvias, informó la cadena estatal CCTV.

En incidentes separados, tres personas murieron a causa de crecidas repentinas en una aldea de baja altitud en Hubei, mientras que otra persona falleció en la provincia sureña ​de Hunan, según ‌la CCTV.

Se han suspendido las clases, las actividades comerciales y los servicios de transporte, y las autoridades están reubicando a los residentes en algunas zonas de Hubei y Hunan, según informaron los medios estatales.

SE ESPERAN FUERTES LLUVIAS A LO LARGO DEL RÍO YANGTSÉ

La ⁠inusual extensión de las intensas precipitaciones —que abarcan más de 1.000 km— se debió a la convergencia de abundante humedad procedente del golfo de Bengala, el mar de China Meridional y el océano Pacífico. La lentitud con la que se desplaza el sistema meteorológico también contribuyó a la elevada precipitación acumulada, según los meteorólogos chinos.

El Centro Meteorológico Nacional de China indicó que el mal tiempo se desplazaría ‌gradualmente hacia el este y el sur a lo largo de China durante los dos días siguientes. A partir del miércoles, se esperan las lluvias más intensas a lo largo de los tramos medio y bajo del río Yangtsé.

La isla de Hainan, en el sur de China, emitió el martes una alerta ‌de desastre geológico, después de que un desprendimiento de tierra cayera sobre una autopista en Lingshui, lo que llevó a las autoridades a cerrar varias carreteras principales en ‌esa zona de ⁠la isla.

Por otra parte, las autoridades de Guangxi habilitaron refugios temporales en 99 emplazamientos para más de 4.000 residentes y ​reubicaron a 7.000 personas tras un terremoto de magnitud 5,2 el lunes, que provocó temblores en varias ciudades de la región.

Con información de Reuters