Irán amenaza a EE. UU. con una respuesta “rápida y poderosa” ante un eventual ataque

En medio de una creciente escalada en Medio Oriente, Irán volvió a lanzar duras advertencias contra EE.UU. El país persa elevó el tono de la tensión con Estados Unidos al advertir que responderá de manera “rápida, firme y poderosa” ante cualquier nueva agresión militar. La amenaza llegó después de que Donald Trump revelara que aplazó un ataque previsto contra Irán para dar margen a negociaciones impulsadas por aliados árabes. Mientras Washington mantiene la presión militar, Teherán aseguró que continúa el intercambio de propuestas para intentar destrabar un conflicto marcado por diferencias sobre el programa nuclear iraní y la situación estratégica en el estrecho de Ormuz. Seguí el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente en El Destape.