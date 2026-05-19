En medio de una creciente escalada en Medio Oriente, Irán volvió a lanzar duras advertencias contra EE.UU. El país persa elevó el tono de la tensión con Estados Unidos al advertir que responderá de manera “rápida, firme y poderosa” ante cualquier nueva agresión militar. La amenaza llegó después de que Donald Trump revelara que aplazó un ataque previsto contra Irán para dar margen a negociaciones impulsadas por aliados árabes. Mientras Washington mantiene la presión militar, Teherán aseguró que continúa el intercambio de propuestas para intentar destrabar un conflicto marcado por diferencias sobre el programa nuclear iraní y la situación estratégica en el estrecho de Ormuz. Seguí el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente en El Destape.
Irán amenaza a EE. UU. con una respuesta “rápida y poderosa” ante un eventual ataque
Teherán advirtió que sus Fuerzas Armadas están listas para responder a cualquier “error de cálculo” de Washington, luego de que Donald Trump postergara un ataque militar para abrir una nueva instancia de negociación.
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Las bolsas europeas suben tras los comentarios de Trump sobre Irán
Gráfico del índice alemán DAX en la bolsa de Fráncfort, Alemania
Las bolsas europeas subían ligeramente el martes después de que los inversores acogieran con satisfacción la noticia de que Estados Unidos había suspendido un ataque previsto contra Irán tras la propuesta de paz más reciente de Teherán, lo que hace que las posibilidades de alcanzar un acuerdo parezcan cada vez más cercanas.
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La guerra entre Israel y Hezbolá continúa a pesar de prórroga de la tregua
Humo se observa tras un ataque israelí en Choukine
Israel llevó a cabo ataques aéreos en el sur del Líbano el lunes, informaron fuentes de seguridad libanesas y la agencia estatal de noticias, mientras que Hezbolá anunció nuevos ataques contra las fuerzas israelíes, prolongando así la guerra en el país a pesar de la prórroga de una tregua respaldada por Estados Unidos.
Hace 2 horas
Los ministros de Finanzas del G7 estudian respuestas a las consecuencias de la guerra en Irán
El ministro francés de Finanzas, Roland Lescure, antes de la reunión de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G7 en París, Francia
Por Makiko Yamazaki, Maria Martinez y David Lawder
06:32 | 18/05/2026
Trump dice que frenó un ataque a Irán porque están cerca de un acuerdo "muy aceptable"
El presidente de Estados Unidos explicó el ataque pospuesto iba a ser el martes. "Esta acuerdo incluirá que Irán no tenga armas nucleares", expresó Trump.
00:07 | 18/05/2026
Advierten que el efecto de la guerra sigue y complica la inflación de mayo
Las consultoras señalan que, aunque la mayor parte de la suba de los combustibles ya se produjo, todavía no cesó su impacto en los demás precios de la economía.
10:10 | 17/05/2026
Tensión en Medio Oriente: pese a la tregua, atacan una planta energética en Emiratos
Últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel este domingo 17 de mayo del 2026. Qué pasa en el estrecho de Ormuz.
11:50 | 16/05/2026
Irán amenaza a EE.UU. por "problemas económicos" mientras Israel viola la tregua
Últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel este sábado 16 e mayo del 2026. Qué pasa en el estrecho de Ormuz.
20:33 | 15/05/2026
Un informe israelí denuncia abusos sexuales de Hamas durante y tras el atentado
Una comisión civil documentó más de 10.000 fotos, videos y testimonios sobre violaciones y torturas sexuales durante la incursión en Israel y el cautiverio en Gaza. El reporte sostiene que los crímenes siguieron un patrón organizado y podrían ser utilizados en futuras causas judiciales.
08:03 | 15/05/2026
Líbano e Israel confirmaron una nueva tregua por 45 días: retomarán negociaciones en junio
Las delegaciones diplomáticas de Líbano e Israel acordaron una nueva tregua de 45 días, tras dos días de conversaciones en Washington. Lo confirmó el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
15:28 | 14/05/2026
Trump dice que China se ofreció a mediar con Irán y Xi le propone ser "socios"
La agenda de la reunión bilateral estuvo dominada por la guerra en Medio Oriente, la guerra comercial de Estados Unidos, su apoyo a Taiwán y las regulaciones para las nuevas tecnologías. Qué dijo cada uno después del encuentro.
06:47 | 14/05/2026
EE.UU. alerta por el bloqueo en Ormuz: ya hay 70 buques afectados
Estos navíos comerciales fueron desviados por la Armada mientras se "inmovilizó" a otros cuatro para "garantizar" el bloqueo impuesto desde hace un mes a los puertos iraníes.
07:09 | 13/05/2026
Israel sigue atacando Líbano, mientras crece la tensión entre EE.UU. e Irán
Desde principio de marzo, Israel ya mató a casi 2.900 libaneses y los bombardeos y la ocupación del sur de ese país continúa. En paralelo, Estados Unidos e Irán intercambian nuevas amenazas.
07:05 | 12/05/2026
La guerra contra Irán le costó a EE.UU. casi USD 30.000 millones
El presidente norteamericano advirtió sobre la fragilidad del alto el fuego con Irán, mientras el país persa amenaza con enriquecer uranio al 90% si vuelve a sufrir ataques.
06:28 | 11/05/2026
Máxima tensión en Medio Oriente: para Trump, la tregua con Irán está "en estado crítico"
Mientras el presidente estadounidense aseguró que la respuesta iraní era inaceptable, la Cancillería de la República Islámica sostuvo que Washington sigue teniendo" exigencias irracionales" y rechazó que su respuesta haya sido "excesiva", como filtró la Casa Blanca a los medios.
15:44 | 10/05/2026
Revelan como subieron las apuestas por el precio del petróleo antes de la guerra
Operaciones por 7.000 millones de dólares en futuros de crudo y combustibles se ejecutaron justo antes de anuncios clave de Donald Trump sobre la guerra con Irán. Esto desató sospechas de uso de información privilegiada y abrió investigaciones en EE. UU.
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10:08 | 10/05/2026
Trump rechazó la respuesta de Irán a su propuesta de paz: "Totalmente inaceptable"
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20:23 | 09/05/2026
La guerra contra Irán y la megacumbre China - EEUU
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