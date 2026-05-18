Platón, filosofo griego: "Toda alma es inmortal. Pues aquello que siempre está en movimiento es inmortal"

"Toda alma es inmortal. Pues aquello que siempre está en movimiento es inmortal". Esta famosa frase de Platón se encuentra en el diálogo Fedro, una de sus obras más bellas y complejas, donde explora la naturaleza del amor (Eros), la retórica y, crucialmente, el destino del alma.

El contexto del diálogo: El Fedro

En este punto del diálogo, Sócrates (el personaje que expresa las ideas de Platón) está pronunciando su "segundo discurso" sobre el amor. Para explicar por qué el amor es una forma de "locura divina", primero debe demostrar qué es el alma y por qué es eterna.Platón sostiene que si no entendemos la naturaleza del alma, no podemos entender cómo el amor nos eleva hacia lo divino.

El argumento del "Automovimiento"

La lógica que utiliza Platón en este pasaje es técnica y se basa en la física de su época: El movimiento como vida. Para los griegos, lo que se mueve por sí mismo está "animado" (tiene psique o alma). La fuente primaria: Platón argumenta que si algo es movido por otra cosa, ese movimiento puede detenerse (muerte). Sin embargo, aquello cuya esencia es moverse a sí mismo no puede dejar de moverse, porque no puede "abandonarse" a sí mismo.El principio de todo: El alma es el "principio" ($archē$) del movimiento. Si el alma muriera, todo el universo se detendría y colapsaría, pues no habría nada que generara movimiento inicial.

La estructura del argumento

Podemos resumir su razonamiento de la siguiente manera: Lo que siempre se mueve es inmortal. Lo que es movido por otro es caduco (muere cuando el impulso externo cesa). Solo lo que se mueve a sí mismo no cesa de moverse. Ese "automovimiento" es la esencia y la definición misma del alma. Conclusión: El alma no tiene principio ni fin; es ingénita e inmortal.

Para Platón, el alma es energía pura y actividad.

¿Por qué es importante esta frase de Platón?

Esta idea rompe con la visión de que el alma es algo pasivo. Para Platón, el alma es energía pura y actividad. Inmediatamente después de esta demostración lógica, Platón introduce el famoso Mito del Carro Alado, donde describe al alma como un carro tirado por dos caballos (la razón, el deseo y la voluntad).

La inmortalidad del alma es lo que permite que esta "caiga" en un cuerpo humano, olvide su origen divino y, a través de la filosofía y el amor, intente recuperar sus alas para volver al mundo de las Ideas. "El alma es como una fuerza en la que van unidos naturalmente un auriga y una pareja de caballos alados"— Fedro, 246a.