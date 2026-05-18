Neymar dice que está en forma para jugar el Mundial con Brasil

Fútbol - Campeonato Brasileño - Santos v Coritiba

Neymar, ​el máximo goleador de la historia de Brasil, afirmó que tuvo que soportar críticas "sin sentido" ‌mientras se recuperaba ‌de graves lesiones, y se muestra satisfecho de haber hecho todo lo posible para demostrar que está en plena forma y que merece un puesto en la convocatoria de Carlo Ancelotti para el Mundial.

El delantero del Santos no ha jugado con ​su selección desde ⁠2023 debido a las lesiones y a ‌una operación de rodilla que lo dejó ⁠fuera de juego durante ⁠un año. El seleccionador de Brasil, Ancelotti, ha dicho que Neymar tiene que estar en plena forma y ⁠jugar bien para poder optar a un ​puesto en el Mundial.

"Físicamente estoy en ‌un buen momento, mejorando ‌en cada partido", dijo Neymar a los periodistas ⁠tras la derrota por 3-0 del Santos ante el Coritiba el domingo.

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"Hice todo lo que pude. Confieso que no han sido fáciles estos ​años de ‌mucho trabajo y rumores infundados sobre mi estado físico y lo que hacía. Es triste cómo habla la gente de esto."

"Pero trabajé, me quedé tranquilo en casa sufriendo, ⁠todo salió bien, llegué sano y salvo a donde quería y estoy feliz por el rendimiento y por todo lo que he hecho hasta ahora."

"Y mañana que sea lo que sea que Dios quiera. Pase lo que pase, Ancelotti alineará a los mejores 26 ‌para esta batalla."

Durante el partido del domingo, Neymar protagonizó una airada protesta tras ser sustituido por error. El malentendido no podía haber llegado en peor momento para el jugador de 34 años, ya que ‌Ancelotti tiene previsto anunciar su convocatoria para el Mundial el lunes.

Brasil, que busca ganar su sexto título mundial, ‌se enfrentará a ⁠Marruecos, Haití y Escocia en el Grupo C del torneo que se celebrará ​del 11 de junio al 19 de julio en Norteamérica.

Con información de Reuters