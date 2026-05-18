El caboverdiano "Pico" Lopes recibe una despedida sorpresa en Irlanda antes de partir al Mundial

FOTO DE ARCHIVO. Roberto Lopes, del Shamrock Rovers, aplaude a los aficionados tras el partido en el partido de la UEFA en la Conference League entre Sparta Prague y Shamrock Rovers, en el epet ARENA, Praga, República Checa

Roberto "Pico" Lopes, defensa de Cabo Verde nacido en Irlanda, recibió el domingo una fiesta de ‌despedida sorpresa en su ‌Crumlin natal, en Dublín, antes de partir para representar al país africano en su primera participación en un Mundial.

Lopes pensaba que iba a casa de sus padres para un almuerzo de domingo normal, pero en su lugar se encontró con vecinos y amigos ​decididos a despedir ⁠al héroe local por todo lo alto, ya ‌que el jugador de 33 años será ⁠convocado para la selección de ⁠Cabo Verde el lunes.

"Cuando vi todas las banderas, sospeché que podría tratarse de una fiesta en lugar de una ⁠comida", dijo Lopes a la cadena irlandesa RTE.

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Lopes, ​que juega en el Shamrock Rovers, ‌de la Liga de Irlanda, ‌cumple los requisitos de elegibilidad gracias a su ⁠padre caboverdiano, Carlos, pero estuvo a punto de perder la oportunidad de jugar al fútbol a nivel internacional tras ignorar un mensaje de LinkedIn en ​2018 que ‌creyó que era "spam".

Por suerte, tradujo un mensaje posterior y acabó debutando en 2019. Lopes desempeñó un papel fundamental en la trayectoria de su selección hasta los cuartos de final de ⁠la Copa Africana de Naciones de 2024 y fue titular en nueve de los diez partidos de clasificación para el Mundial.

Lopes también dará a los aficionados al fútbol irlandeses algo por lo que animar en el Mundial, después de que Irlanda, que se clasificó por última vez ‌para la fase final en 2002, se quedara fuera al perder en la tanda de penales de las semifinales de repesca contra República Checa.

"Un gran logro para Pico y su familia, y realmente para toda la nación", ‌dijo su vecina Sheena Heavey.

"Es el único irlandés que juega en un Mundial desde hace mucho mucho tiempo."

Cabo Verde ‌comenzará su aventura ⁠en el Mundial contra la campeona de Europa, España, el 15 de junio, y ​después jugará contra las otras selecciones del Grupo H: Uruguay y Arabia Saudita.

Con información de Reuters