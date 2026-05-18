Giro a la derecha y represión en Bolivia: protestas y bloqueos acorralan al gobierno de Paz

Fuente: @pabloquirno

Las clases populares bolivianas y los movimientos indígenas desplegaron todo su peso para hacer frente al gobierno de Rodrigo Paz, que llegó al poder hace apenas seis meses pero ya enfrenta masivos bloqueos de rutas, lo que derivó en desabastecimientos de insumos básicos en La Paz. El Presidente accedió al Gobierno porque supo captar gran parte del voto que históricamente había acompañado a Evo Morales -inhabilitado para la última elección- al mostrarse como un candidato del "pueblo". Sin embargo, el rumbo de derecha que marcaron sus primeras medidas de gobierno hicieron que estos mismos sectores empezaran con algunas protestas aisladas hace 20 días, hasta que en los últimos diez varios de ellos se unieron y lograron aislar a la capital y sede del Ejecutivo.

Lo novedoso, además, es que quienes lideran los cortes de rutas no son las históricas bases evistas asentadas en el Trópico de Cochabamba, una región ubicada entre medio de Santa Cruz de la Sierra y La Paz, y donde se hicieron todas las protestas contra el ex presidente Luis Arce, sino que ahora quienes salieron a las calles son las comunidades aymaras del altiplano paceño. Sus bloqueos dejaron inhabilitada la ruta Oruro-La Paz, que no solo dejó aislada a la ciudad capital -donde desde el lunes, por ejemplo, no hay más pollo y ya queda poca nafta-, sino que también cortó las conexiones que permitían el comercio internacional con Chile.

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"Los campesinos del departamento de La Paz son de la Bolivia más profunda, inhóspita, fría, árida. Son indígenas de regiones del país que no suelen estar en la vanguardia de la protesta muy seguido, pero cuando lo hacen se hacen notar. Son los que alfombraron las carreteras de piedra en el gobierno del neoliberal Gonzalo Sánchez de Losada", afirmó en diálogo con El Destape una fuente del círculo cercano de Morales.

Para esta fuente, el antecedente histórico de este momento es precisamente la renuncia de Sánchez de Losada, quien abandonó el poder en 2003 presionado por protestas en las que hubo más de 60 muertos y cientos de heridos. "Antes de la renuncia de Sanchez de Losada, La Paz terminó cercada y el Gobierno, en su desesperación por ingresar gasolina, mató un montón de gente y El Alto se radicalizó. Hubo huelgas de hambre en todo el país y Sánchez de Losada terminó renunciando", sumó.

En las últimas horas, la presión sobre Paz se hizo más fuerte y se vio forzado a tender una señal de diálogo hacia el gremio docente y la Central Obrera Regional de El Alto. Con ambos acordó el sábado una especie de tregua al entregar un bono a docentes, mientras que la Central Obrera firmó un acuerdo de compromiso para levantar las medidas de fuerza. Pero hasta el cierre de esta nota no se vio ningún tipo de desescalada. Por el contrario, el Presidente autorizó anoche el uso de la fuerza policial y militar para reprimir los puntos de conflicto. Según los datos que aportó la Defensoría del Pueblo, hubo un total de cinco heridos y 47 detenidos. Luego de la represión, el Gobierno logró hacerse de 100 camiones cisternas de combustible para reabastecer a La Paz.

En caso de que Paz no logre contener el malestar el escenario va para peor: las bases evistas iniciaron una movilización de 100 kilómetros hace cinco días con destino al Alto y con la que buscan cortar la ruta que une el oriente con el occiente. El aislamiento y la asfixia económica todavía pueden ser aun mayores.

Paz pierde popularidad y se enfrenta a su primer gran crisis

El presidente de Bolivia perdió una importante cuota de su popularidad en muy poco tiempo. Asumió en noviembre del año pasado y ya para fin de año sorprendió al eliminar por decreto todos los subsidios a los combustibles, por lo que la nafta tuvo un aumento meteórico de más del 86%. Para ese momento las bases evistas se movilizaron pero a una escala muy diferente de la que se ve hoy. Según el último estudio de UNITEL, Paz tiene cerca del 52 por ciento de aprobación, pero perdió 13 puntos de apoyo desde noviembre hasta abril pasado.

Su caída coincide con medidas impopulares y propias de una tradición de derecha como la eliminación de impuestos a los ricos, del subsidio a los combustibles y su pelea feroz y hasta la humillación con el vicepresidente Edmand Lara, ex comandante de policía que se hizo famoso por denunciar la corrupción institucional dentro de las fuerzas. Lara fue clave para la victoria el año pasado porque por su carisma y su trayectoria social es la que garantizaba que el gobierno tuviera un rumbo popular.

"El gobierno de Paz es ante todo ineficiente. Con la eliminación de los subsidios la gasolina aumentó el doble y el diesel el triple. Además de que al eliminar el impuesto a los ricos le cargó todo a los más pobres. Nos vende gasolina de mala calidad, con exceso de plomo, se nos arruinan los autos. Tenemos que pagar el doble por un pasaje. Vivimos en un estado de caos. Todo el mundo hace lo quiere porque no hay control, el Estado no controla precios. Los alimentos básicos aumentan, como la leche y el yogurt", se quejó un seguidor de Evo Morales con diálogo con El Destape desde La Paz.

En esta situación crítica, Argentina envió el fin de semana dos aviones Hércules con ayuda humanitaria y firmó una carta junto a Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú para expresar su "preocupación" por los bloqueos.

Fuente: @pabloquirno

Este domingo, el vocero de Evo Pueblo, Omar Ramírez, denunció que el avión no habría trasladado ayuda humanitaria sino "armamento militar, material bélico y antidisturbio" bajo "instrucción de Estados Unidos". La denuncia rememora la actitud del gobierno del ex presidente Mauricio Macri cuando colaboró con la dictadura de Jeanine Añez al enviar pertrechos militares luego del golpe a Morales.

Fuente: Facebook Radio Kawsachun Coca

"Estados Unidos también envió al país un avión aparentemente para trabajo de ayuda humanitaria pero en verdad los tres traen armamento militar para perpetrar este plan macabro en el afán de atentar contra la vida del ex mandatario Evo Morales. Tenemos esta información del Ministerio de Gobierno que dice que ya no está en manos de la policía boliviana sino en manos de las Fuerzas Armadas para incursionar en esta región y atentar contra su vida", denunció el vocero de Evo Pueblo.

La hipótesis de los evistas es que el Gobierno se hizo de fuerza militar adicional para buscar al ex presidente Morales en el Chapare, donde está refugiado desde septiembre de 2024 cuando sufrió un intento de homicidio mientras viajaba en su auto. La semana pasada la justicia de Bolivia reflotó un pedido de aprehensión en su contra luego de que no se presentara a prestar declaración en el juicio por por presunta trata agravada de personas. Morales denuncia que este juicio es una jugada política del Gobierno para desviar la atención en un momento de crisis. "Como no hallaron pruebas de corrupción ni de narcotráfico, recurrieron a una demanda por trata y tráfico impulsada por un suboficial. Es un proceso ilegal e injusto: ya me investigaron por esto mismo antes y la causa se archivó. No puede haber doble proceso", denunció Morales este domingo en una entrevista con Página12.