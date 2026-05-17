Boston River vs O'Higgins: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo C de la Copa Sudamericana

El duelo correspondiente a la fecha 5 del grupo C de la Copa Sudamericana se jugará el próximo miércoles 20 de mayo a las 19:00 (hora Argentina).

Así llegan Boston River y O'Higgins

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

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Últimos resultados de Boston River en partidos de la Copa Sudamericana

Boston River no quiere lamentar otra caída: 2 a 4 finalizó su partido frente a Millonarios. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado y perdió 3. Pudo marcar 3 goles y ha recibido 8.

Últimos resultados de O'Higgins en partidos de la Copa Sudamericana

O'Higgins sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 0 a 0 con São Paulo. En los últimos partidos que disputó obtuvo 2 victorias y 1 derrota. Ha convertido 4 goles y ha recibido 2 en contra.

La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 28 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026, y O'Higgins resultó vencedor por 2 a 0.

Ambos equipos buscarán escalar posiciones en esta etapa. Con 7 puntos O'Higgins se encuentra segundo en el grupo. Por su parte, Boston River se ubica último al no sumar unidades.

El árbitro designado para el encuentro es Ivo Méndez Chávez.

Fecha y rival de Boston River en el próximo partido de la Copa Sudamericana

Grupo C - Fecha 6: vs São Paulo: 26 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Fecha y rival de O'Higgins en el próximo partido de la Copa Sudamericana

Grupo C - Fecha 6: vs Millonarios: 26 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Horario Boston River y O'Higgins, según país