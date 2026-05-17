Chelsea nombra a Xabi Alonso DT en busca de estabilidad tras una etapa turbulenta

FOTO DE ARCHIVO: Supercopa de España - Semifinal - Atlético de Madrid vs. Real Madrid

El ​Chelsea nombró a Xabi Alonso su nuevo entrenador con un contrato de cuatro años a partir de ‌julio, anunció el domingo ‌el club de la Premier League, que le confió al español la tarea de reflotar la situación del equipo tras una temporada turbulenta y sin títulos.

El nombramiento del español de 44 años se conoce un día después de que el Chelsea cayera por 1-0 ante el ​Manchester City en ⁠la final de la FA Cup, lo que acabó ‌con las esperanzas del club londinense de salvar ⁠una campaña decepcionante con un ⁠título.

"El Chelsea es uno de los clubes más grandes del fútbol mundial y me llena de inmenso orgullo convertirme en ⁠entrenador de este gran club", dijo Alonso en ​un comunicado publicado en la página web ‌del club.

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"Por mis conversaciones con ‌el grupo propietario y la dirección deportiva, está claro ⁠que compartimos la misma ambición", agregó.

Alonso intentará enderezar el rumbo tras una temporada turbulenta en la que el club destituyó a dos entrenadores -Enzo Maresca y Liam Rosenior-, ​siendo este ‌último despedido en abril tras una racha de siete derrotas en ocho partidos en todas las competiciones.

A falta de dos jornadas para el final de la Premier League, el Chelsea, cinco veces campeón del ⁠torneo, ocupa la novena posición en la tabla, aunque aún tiene una remota posibilidad de clasificarse para las competiciones europeas.

"Queremos construir un equipo capaz de competir de forma constante al más alto nivel y luchar por los trofeos", dijo Alonso.

Este fichaje supone también el regreso al fútbol inglés de Alonso, ‌quien acumuló 210 partidos con el Liverpool antes de marcharse al Real Madrid en 2009 y poner fin a su carrera como jugador en el Bayern de Múnich en 2017.

Alonso se convierte en el quinto DT definitivo bajo la propiedad ‌de BlueCo, la empresa que ha invertido grandes sumas en el Chelsea, tras Graham Potter, Mauricio Pochettino, Maresca y Rosenior.

El actual ‌entrenador interino, ⁠Calum McFarlane, seguirá en el cargo hasta el final de la temporada, con un partido de ​local frente el Tottenham Hotspur en la Premier League el martes.

Con información de Reuters