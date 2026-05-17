Malcorra increpó a Gustavo López a la salida de la radio: qué pasó en Independiente

El experimentado volante no soporta las críticas del periodista y decidió encararlo en la calle

La tarde del viernes 14 de mayo expuso que no fue para nada agradable en la agenda del periodista Gustavo López cuando se retiraba de Radio La Red (AM 910) después de hacer su programa. La razón fue que Ignacio Malcorra increpó al comentarista por una serie de palabras que pronunció tras la eliminación de Independiente ante Rosario Central en el Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino.

“A López lo están apretando... Está por subirse al auto y veo varias cabezas. Veo que no se sube y él es un gran subidor de autos y Daniel Baretto lo deja solo”, expresó Marcelo Palacios cuando estaba haciendo la introducción a los temas del día en su programa. Rápidamente, la situación fue controlada y no pasó a mayores porque los presentes en la calle lograron frenar el cruce de palabras.

"Me podés decir que soy un burro, pero nunca que voy para atrás. No sabés la semana de mierda que pasó mi familia por tu culpa, hace tres días que no pueden dormir", habría expresado Ignacio Malcorra a Gustavo López en pleno barrio de Palermo, bajo la atenta mirada de todos los que transitaban en la calle.

Estas palabras son producto de un análisis sobre el partido que se disputó hace unos días en la provincia de Santa Fe. "Malcorra faltaba que festeje con Central, porque lo vi después en los videos saludando a los jugadores, no en la cancha, pero después con Marco Ruben”, manifestó el periodista en la edición matutina del lunes en su programa.

“No estoy en el cuerpo de Malcorra, pero a mí me parece que cuando tuvo el único mano a mano de Independiente, no entró a jugar el segundo período”, agregó el periodista. De acuerdo con las palabras expresadas por el jugador, los hinchas iniciaron una caza de brujas en las redes sociales que incluyó insultos a su familia. Esto último fue lo que habría agotado su paciencia.

“Loco, me pueden tratar de perro, de lo que quieran. Pero de ir para atrás, nunca. En mi cabeza siempre estuvo el pase a Ávalos; cuando le voy a pegar, me queda larga y me sale mal. Era arrancarle la cabeza al arquero”, comentó Malcorra horas después del partido ante Rosario Central. Sin embargo, las críticas no finalizaron en aquel entonces y la idea de que no entregó el 100% de su capacidad para ganar el duelo todavía sigue estando presente en el aire.

Hay que recordar que el experimentado volante llegó a Independiente con el pase en su poder después de quedar libre de Rosario Central en diciembre del 2025. El contrato firmado es por una temporada, pero si las críticas no se detienen, puede que considere la idea de marcharse con el fin de encontrar un nuevo equipo que le permita desarrollar los últimos partidos de su carrera como jugador profesional.