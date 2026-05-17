Milei celebró su plan económico y generó tensión con el PRO: “Cayó”

La semana estuvo marcada por la Marcha Federal Universitaria, que reunió a rectores, docentes, estudiantes y sindicatos en reclamo por el ajuste en la educación superior y la caída del presupuesto. El Gobierno respondió con una postura confrontativa, y calificó la movilización como “opositora”. En paralelo, el Presidente experimentó la desaceleración de la inflación , con un índice de abril del 2,6% e insistió en que su meta es llevar la inflación a cero y festejó la caída del riesgo país. Además, el Gobierno avanzó con la privatización de Aysa , la primera empresa de servicios públicos en pasar a manos privadas bajo su gestión. En el plano interno, Milei reforzó su apoyo a Manuel Adorni, pese a las denuncias por enriquecimiento ilícito, y definió nuevos recortes presupuestarios y reorganización administrativa para fin de mayo. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza .