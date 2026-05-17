La semana estuvo marcada por la Marcha Federal Universitaria, que reunió a rectores, docentes, estudiantes y sindicatos en reclamo por el ajuste en la educación superior y la caída del presupuesto. El Gobierno respondió con una postura confrontativa, y calificó la movilización como “opositora”. En paralelo, el Presidente experimentó la desaceleración de la inflación , con un índice de abril del 2,6% e insistió en que su meta es llevar la inflación a cero y festejó la caída del riesgo país. Además, el Gobierno avanzó con la privatización de Aysa , la primera empresa de servicios públicos en pasar a manos privadas bajo su gestión. En el plano interno, Milei reforzó su apoyo a Manuel Adorni, pese a las denuncias por enriquecimiento ilícito, y definió nuevos recortes presupuestarios y reorganización administrativa para fin de mayo. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza .
Milei celebró su plan económico y generó tensión con el PRO: “Cayó”
Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Hace 1 hora
Milei celebró su plan económico y apuntó contra el PRO: “Cayó”
El presidente compartió un análisis sobre su plan económico que critica la gestión de Mauricio Macri.
Hace 2 horas
Milei perdió el norte y se queda sin apoyo para la reelección
Trump no está en condiciones de volver a salvar a Milei y le exige cada vez más. Se define la guerra entre grupos de poder por la Hidrovía. Copado por funcionarios de la embajada, el instituto de propiedad intelectual se inclina a favor de los laboratorios estadounidenses. La esperanza, lo último que perdió el votante de Milei.
Santiago Caputo le saca jugo a las piedras. Un viaje a Washington le alcanza para encender una usina de rumores y venderse como el más confiable para el imperio menguante. El asesor estrella hizo cotizar en la interna libertaria su visita a la capital de Estados Unidos que Donald Trump y su gabinete abandonaron por unas horas con la ilusión de que China los auxilie con una intermediación en Medio Oriente.
Hace 3 horas
El FMI exige, Milei obedece y el ajuste es permanente
El Directorio del Fondo aprobará la segunda revisión del acuerdo y el posterior desembolso de 1.000 millones de dólares luego de que Milei-Caputo ejecutara un megaajuste del gasto sobre un presupuesto ya de ajuste. Esta estrategia profundiza la caída de la actividad, debilita la recaudación y vuelve permanente la motosierra.
La exigencia del FMI para habilitar el giro de 1.000 millones de dólares fue un nuevo ajuste fiscal sobre un presupuesto nacional ya de ajuste. Imagen: ChatGPT.
El FMI exigió y Javier Milei obedeció. El innegable respaldo político del organismo internacional por presión de Estados Unidos no impide que el staff técnico y al Directorio impongan condiciones. El megaajuste del gasto público anunciado el 11 de mayo pasado, aplicado sobre un presupuesto nacional 2026 ya ajustado, fue el requisito innegociable para liberar unos pocos dólares, 1.000 millones. Esta semana, probablemente el jueves 21, se reunirá el Executive Board del Fondo para habilitar el giro luego de la renovada fe de Milei en el ajuste permanente.
Hace 14 horas
La liquidación avanza: Milei saca el país a remate
El Poder Legislativo, el Poder Judicial, el círculo rojo, la oposición organizada; todos ven que el experimento se salió de control, pero nadie puede hacer nada para frenarlo.
Hace 19 horas
Científicos del CONICET perdieron más del 40% del salario con Milei
Un informe privado reveló que los sueldos de investigadores, docentes y no docentes siguen por debajo de la inflación. En las universidades nacionales la pérdida acumulada ya superó el 34%.
Hace 19 horas
La trama del supuesto aporte de Milei para "extirpar el cáncer de la izquierda"
Audios filtrados vinculan a Javier Milei con un presunto plan de desestabilización regional. Una investigación de Diario Red y el portal Hondurasgate.ch reveló grabaciones atribuidas al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández — indultado por Donald Trump—, en las cuales afirma que el libertario argentino prometió 350.000 dólares para "extirpar la izquierda" en América Latina. En diálogo con El Destape , dirigentes de ese país hablan sobre una trama de interferencia geopolítica alineada con los intereses de Washington y Tel Aviv.
Hace 20 horas
El dato que ilusiona al círculo rojo: “mileísmo sin Milei” y fractura del voto joven
Un estudio detectó un aumento del rechazo a Javier Milei entre menores de 30 años. En paralelo, Patricia Bullrich aparece como la dirigente con mejor competitividad dentro del universo libertario.
Hace 22 horas
La industria se desangra: nueve empleos menos por hora y crece el deterioro estructural
El director ejecutivo de Industria y Desarrollo, Diego Coatz, advirtió sobre la "trampa latinoamericana" que atraviesa el país, donde la informalidad avanza sobre el empleo formal. A pesar de un leve repunte estadístico en marzo, la capacidad instalada sigue bajo el 60%.
Proyectan una caída industrial del 1,5% para 2026.
Hace 22 horas
El "diputesla", privatizaciones, fuga récord: escenas explícitas del saqueo mileísta
El legislador que estacionó su ostentoso vehículo en el garage del Congreso recibió el apoyo del presidente Javier Milei con mantra libertario: "Con la suya puede hacer lo que quiera". ¿Cómo hizo "la suya"? El historial empresarial del legislador incluye denuncias por desvío de fondos de PAMI y ANDIS. El caso sintetiza el Modelo Milei: motosierra y venta de activos estratégicos para sostener la fuga de dólares baratos y beneficios para la élite.
09:57 | 16/05/2026
El Gobierno argentino envía alimentos a Bolivia por la crisis
El gobierno de Javier Milei realiza puentes aéreos con un avión Hércules de la Fuerza Aérea para enviar alimentos al país vecino.
Javier Milei junto a Rodrigo Paz, presidente de Bolivia.
00:05 | 16/05/2026
Milei, acorralado: dudas de EE.UU., la DDJJ de Adorni que no aparece y las internas
La administración Trump le hizo saber dudas y reclamos a Santiago Caputo sobre el Gobierno y el futuro de Milei. El jefe de Gabinete cumple 10 días desde que el Presidente afirmó que "en las próximas horas" iba a presentar su declaración jurada. Las internas siguen complicando a la gestión libertaria.
20:54 | 15/05/2026
Por el ajuste de $ 63 millones en Salud y PAMI, convocan a una marcha federal contra Milei
En el marco de un ajuste de más de $ 3 billones en diversas áreas del Estado, diversas organizaciones, sindicatos y trabajadores marcharán para reclamar por el desfinanciamiento en la salud pública.
17:21 | 15/05/2026
Milei y Adorni, cara a cara en Olivos: de qué hablaron
En el marco de otra semana de controversias por sus presuntas irregularidades patrimoniales, el jefe de Gabinete fue a verse con el Presidente por dos horas. Qué pasó y quién más estuvo.
15:39 | 15/05/2026
Pagano denunció a Milei por haberla insultado en vivo: "Gravedad institucional"
La periodista y diputada Marcela Pagano le respondió a Javier Milei con una denuncia penal tras haberla insultado en un streaming el jueves a la noche. Lo acusó de delitos "que atentan contra la vida democrática".
15:32 | 15/05/2026
Milei cumplió otra orden de Trump: desactivó el swap con China
El Banco Central prácticamente canceló la parte activa del swap con el Banco del Pueblo de China y solo le queda pendiente un saldo de US$ 675 millones sobre los 5.000 millones que se llegaron a utilizar. Fue parte del reclamo de la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos, que el año pasado ayudó a Milei en la campaña electoral.