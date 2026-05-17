Jorgelina Cardoso atacó a los hinchas de River y Di María lo compartió: "Triste vida"

La esposa de Ángel Di María, Jorgelina Cardoso, se enojó con los hinchas de River por los silbidos a "Fideo".

La esposa de Ángel Di María, Jorgelina Cardoso, se mostró molesta con los hinchas de River Plate por los silbidos y los gritos de "secanucas" contra el capitán de Rosario Central en el estadio Monumental. A través de una historia en su cuenta oficial de Instagram, la pareja y madre de las dos hijas del crack disparó munición gruesa con sus palabras.

"Sólo saber que no tenés nada en común con la gente que destila veneno, rencor, odio y que muestra la triste vida que llevan me da felicidad y tranquilidad de saber que estamos del lado correcto", comenzó la rosarina. "Con humildad, viviendo felices en familia, siendo buena gente, disfrutando cada minuto de nuestra ciudad, de nuestra gente, de nuestra vida...", añadió. Y completó: "Qué orgullo que seas mío, que seas nuestro y que seas de Central. Gracias por ser tan distinto a esa manada de almas pobres".

La respuesta de Di María a Jorgelina Cardoso llegó rápidamente, también vía storie de Instagram. "Yo te amo mucho más. Gracias por estar siempre. Gracias por bancarme en todo. Juntos por más sueños", cerró el astro de 38 años. Lo concreto es que, ya eliminado del Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino, ahora el "Canalla" buscará asegurar la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Di María compartió el posteo de su esposa contra los hinchas de River y le agradeció.

¿Qué dijo Di María sobre los silbidos y los gritos de "secanucas" de los hinchas de River?

Consultado acerca de esta situación una vez consumada la victoria del "Millonario" por 1-0 en el Monumental, el capitán visitante contestó que "es el folcklore del fútbol... Es fútbol". "Me tocó ser ovacionado muchas veces en esta cancha, me quedo con esas", recordó el extremo zurdo.

Así y todo, el ex Real Madrid y Manchester United no se calló nada y se refirió a todo lo que se habló con relación a las polémicas por los arbitrajes a favor de su equipo: "Muchos hablan que los demás que no tienen descanso y Central jugó hasta dos partidos en dos días. Nos tocó venir en colectivo, no sé qué pasó en Aeroparque no se podía aterrizar...". "Nos ganaron con un gol de penal, por algo hablaron antes. Son cosas que podían pasar", sentenció el ídolo de la Selección Argentina.