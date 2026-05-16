Irán amenaza a EE.UU. por sus "problemas económicos" por la guerra, mientras Israel viola tregua con Líbano

La delegación diplomática de Irán en Naciones Unidas amenazó duramente a los países que apoyen el borrador del plan de Estados Unidos y Bahrein para abrir el estrecho de Ormuz. Lo hicieron a través de un comunicado difundido en su cuenta oficial de X este sábado.

"Ninguna excusa política ni cobertura diplomática podrá absolverlos de su responsabilidad por facilitar, permitir y legitimar la agresión estadounidense", reza el texto publicado en las primeras horas de este sábado.

Además, la embajada iraní en Washington, acusó a la Casa Blanca de presionar a la comunidad internacional para "sumar copatrocinadores a la iniciativa" con el único fin de proyectar una "falsa imagen" de consenso global sobre "las acciones ilegales" de Washington en Medio Oriente.