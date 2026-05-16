EN VIVO
Conflicto en Medio Oriente

Irán amenaza a EE.UU. por sus "problemas económicos" por la guerra, mientras Israel viola tregua con Líbano

En VIVO - Actualizado hace 9 minutos

Últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel este sábado 16 e mayo del 2026. Qué pasa en el estrecho de Ormuz.

Mientras las negociaciones por un acuerdo de paz siguen estancadas y la zona atraviesa un tenso punto muerto, Irán advirtió a Estados Unidos podría enfrentar "severas consecuencias" por la guerra y las restricciones del tránsito por el estrecho de Ormuz. Por su parte, a pesar de la tregua firmada el miércoles pasado, continúan los ataques de Israel contra Líbano: según confirmaron, en bombardeo masivo por la madrugada, fueron destruidos edificios y se registró al menos un muerto.

Seguí el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente en El Destape.

Hace 19 minutos

Irán amenazó en Naciones Unidas a quienes apoyen plan de EE.UU. para abrir Ormuz: "Nunca serán absueltos"

La delegación diplomática de Irán en Naciones Unidas amenazó duramente a los países que apoyen el borrador del plan de Estados Unidos y Bahrein para abrir el estrecho de Ormuz. Lo hicieron a través de un comunicado difundido en su cuenta oficial de X este sábado.

 

 "Ninguna excusa política ni cobertura diplomática podrá absolverlos de su responsabilidad por facilitar, permitir y legitimar la agresión estadounidense", reza el texto publicado en las primeras horas de este sábado.

 

Además, la embajada iraní en Washington, acusó a la Casa Blanca de presionar a la comunidad internacional para "sumar copatrocinadores a la iniciativa" con el único fin de proyectar una "falsa imagen" de consenso global sobre "las acciones ilegales" de Washington en Medio Oriente. 

Hace 1 hora

Merz profundiza su distancia con Trump: "No enviaría a mis hijos a Estados Unidos"

El canciller alemán Friedrich Merz profundizó su distanciamiento con el presidente Donald Trump por la guerra en Medio Oriente. Afirmó que no considera a Estados Unidos un lugar seguro y que hoy el mundo está "en un punto de inflexión" por el escenario político que creó Washington.

 

"Siempre tuve admiración por Estados Unidos y lo que representa, pero hace algún tiempo que eso no está creciendo. Hoy definitivamente no enviaría a mis hijos a estudiar a Estados Unidos", expresó Merz este sábado. 

 

Sus declaraciones llegan semanas después de que el propio Merz cuestionara a Trump por amenazar con destruir "una nación entera", en referencia a Teherán.

Hace 1 hora

Continúan los ataques israelíes al sur del Líbano pese a la tregua firmada el miércoles

Fuentes libanesas confirmaron un ataque masivo de las tropas de Israel contra la ciudad de Tiro, al sur del Líbano, este sábado por la madrugada. Fueron destruidos edificios y se reportó hasta ahora un muerto como consecuencia de la agresión.

 

Según confirmó la Agencia de Noticias del Líbano, miles de personas tuvieron que abandonar sus hogares por considerar "poco segura" la zona.

 

La noticia del ataque en Tiro generó conmoción al ocurrir apenas 72 horas después de la prórroga de 45 días a la tregua entre Líbano e Israel, anunciada en Washington esta semana.

Hace 2 horas

Irán advirtió a Estados Unidos por los inminentes "problemas económicos" que enfrentarán con "su guerra de elección"

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, advirtió este sábado que Estados Unidos podría enfrentar severas consecuencias por su "guerra de elección" contra Irán, además de por las continuas restricciones al tránsito por el estrecho de Ormuz.

Hace 16 horas

Un informe israelí denuncia abusos sexuales de Hamas durante y tras el atentado

Una comisión civil documentó más de 10.000 fotos, videos y testimonios sobre violaciones y torturas sexuales durante la incursión en Israel y el cautiverio en Gaza. El reporte sostiene que los crímenes siguieron un patrón organizado y podrían ser utilizados en futuras causas judiciales.

Leer la nota completa

08:03 | 15/05/2026

Líbano e Israel confirmaron una nueva tregua por 45 días: retomarán negociaciones en junio

Las delegaciones diplomáticas de Líbano e Israel acordaron una nueva tregua de 45 días, tras dos días de conversaciones en Washington. Lo confirmó el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Leer la nota completa

06:47 | 14/05/2026

EE.UU. alerta por el bloqueo en Ormuz: ya hay 70 buques afectados

Estos navíos comerciales fueron desviados por la Armada mientras se "inmovilizó" a otros cuatro para "garantizar" el bloqueo impuesto desde hace un mes a los puertos iraníes.

Leer la nota completa

07:09 | 13/05/2026

Israel sigue atacando Líbano, mientras crece la tensión entre EE.UU. e Irán

Desde principio de marzo, Israel ya mató a casi 2.900 libaneses y los bombardeos y la ocupación del sur de ese país continúa. En paralelo, Estados Unidos e Irán intercambian nuevas amenazas. 

Leer la nota completa

07:05 | 12/05/2026

La guerra contra Irán le costó a EE.UU. casi USD 30.000 millones

El presidente norteamericano advirtió sobre la fragilidad del alto el fuego con Irán, mientras el país persa amenaza con enriquecer uranio al 90% si vuelve a sufrir ataques.

Leer la nota completa

06:28 | 11/05/2026

Máxima tensión en Medio Oriente: para Trump, la tregua con Irán está "en estado crítico"

Mientras el presidente estadounidense aseguró que la respuesta iraní era inaceptable, la Cancillería de la República Islámica sostuvo que Washington sigue teniendo" exigencias irracionales" y rechazó que su respuesta haya sido "excesiva", como filtró la Casa Blanca a los medios. 

Leer la nota completa

15:44 | 10/05/2026

Revelan como subieron las apuestas por el precio del petróleo antes de la guerra

Operaciones por 7.000 millones de dólares en futuros de crudo y combustibles se ejecutaron justo antes de anuncios clave de Donald Trump sobre la guerra con Irán. Esto desató sospechas de uso de información privilegiada y abrió investigaciones en EE. UU.

Un informe reveló como subieron las apuestas por el precio del petróleo antes de la guerra

Leer la nota completa

10:08 | 10/05/2026

Trump rechazó la respuesta de Irán a su propuesta de paz: "Totalmente inaceptable"

La respuesta llegó horas después de que los iraníes se expresaran sobre la última oferta de paz que hizo Estados Unidos. 

Irán envió a Pakistán una respuesta a la propuesta de Estados Unidos.

Leer la nota completa

20:23 | 09/05/2026

La guerra contra Irán y la megacumbre China - EEUU

Trump llega debilitado a Beijing tras el fracaso militar en Irán y con una crisis interna creciente, en un escenario global que reconfigura los equilibrios de poder.

Leer la nota completa

16:55 | 09/05/2026

Trump apuró a Irán y pidió "hoy mismo" una respuesta a su plan de paz en Medio Oriente

El presidente Trump amenazó a Irán y les planteó un ultimátum para que respondan a su propuesta de paz en Medio Oriente.

Leer la nota completa

10:49 | 09/05/2026

Trump advierte a Irán si no hay acuerdo: "Van a sufrir mucho"

El presidente de Estados Unidos amenaza a Irán en medio de las negociaciones para poner fin a la guerra en Oriente. Mientras tanto, impone nuevas sanciones a empresas chinas.

Leer la nota completa

08:25 | 08/05/2026

Cruce militar en Ormuz: Trump pone excusas e Irán define al estrecho como "bomba nuclear"

El presidente Donald Trump atacó dos buques petroleros iraníes, mientras que presiona a Teherán para que acepten un acuerdo de paz. En paralelo un funcionario iraní describió al estrecho de Ormuz como una "bomba nuclear" en la región.

Leer la nota completa

19:19 | 07/05/2026

Irán creó una agencia para controlar y cobrar impuestos para cruzar el estrecho de Ormuz

Irán puso en marcha una nueva agencia estatal para gestionar los cruces de buques en el estratégico estrecho de Ormuz. Aunque Teherán todavía no confirmó oficialmente la medida, medios persas y firmas de datos marítimos aseguraron, antes del cruce de ataques entre EE.UU. e Irán este jueves, que el nuevo mecanismo ya comenzó a operar.

Leer la nota completa

08:02 | 07/05/2026

EE.UU. atacó a un petrolero en Ormuz e Irán denunció la ruptura de la tregua

Estados Unidos no reconoció el ataque aún, sin embargo en respuesta Irán atacó buques militares estadounidenses al este del estrecho de Ormuz. 

Leer la nota completa
Trending
PAMI
Medicamentos gratis de PAMI 2026: cuántos podés pedir y cómo tramitarlos
Las más vistas