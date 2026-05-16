Irán amenaza a EE.UU. por sus "problemas económicos" por la guerra, mientras Israel viola tregua con Líbano

Mientras las negociaciones por un acuerdo de paz siguen estancadas y la zona atraviesa un tenso punto muerto, Irán advirtió a Estados Unidos podría enfrentar "severas consecuencias" por la guerra y las restricciones del tránsito por el estrecho de Ormuz. Por su parte, a pesar de la tregua firmada el miércoles pasado, continúan los ataques de Israel contra Líbano: según confirmaron, en bombardeo masivo por la madrugada, fueron destruidos edificios y se registró al menos un muerto.
Seguí el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente en El Destape.