En el Gobierno ya saben que Manuel Adorni va a tener que ir a prestar declaración indagatoria por la causa en la que lo investigan por supuesto enriquecimiento ilícito. Va a ser la foto política del año: el jefe de Gabinete de Javier Milei ingresando a Comodoro Py.

Ese hecho se dará, esperan en Casa Rosada, entre la semana que viene y la próxima. Antes del Mundial. Hará mucho ruido. Mientras, hoy se cumplen 10 días desde que el Presidente afirmó en una entrevista desde Estados Unidos que "en las próximas horas" iba a presentar su declaración jurada.

En el Gobierno están esperando que dejen de aparecer gastos de Adorni. Cada día se revelan nuevos movimientos en estos dos años y medio en la función pública: en blanco, en negro, en cash o en criptomonedas. El jefe de ministros recién ahí, cuando vea despejada esa etapa, podrá intentar llegar a justificar con su DDJJ y sus ingresos (y los de su esposa) los gastos que tuvo en este pasado inmediato.

En Balcarce 50 hay una serie de rumores sobre los posibles caminos de Adorni. Uno es que presente la DDJJ y deje su cargo durante el Mundial, evento que acaparará la atención pública. La dimisión será fuerte, pero no tendrá el mismo impacto que hacerlo antes o después del campeonato de fútbol.

Mientras tanto, Milei sigue resistiendo. Ayer se juntó en la residencia de Olivos con Adorni y con su principal candidato a sucederlo: el canciller Pablo Quirno. El Gobierno fue extremadamente cauto en que no se filtre absolutamente nada sobre si se habló en la reunión de este posible cambio de nombres. El encuentro fue sugestivo.

El próximo encuentro clave es el de Milei con su asesor Santiago Caputo recién llegado de Estados Unidos. El "Mago" deberá llevarle al Presidente la información que recogió en Estados Unidos que no es buena para el libertario.

Caputo pasó por la Casa Blanca, el Capitolio y el Departamento de Estado. Hubo preocupación, alertas y reclamos. Hubo un tuit de las cuentas fantasmas caputistas que escribió sobre esa experiencia en Norteamérica: "Mientras algunos siguen discutiendo el pasado, nosotros tenemos que seguir construyendo. Más inserción internacional, más estabilidad y más profundidad política para sostener el cambio. Argentina volvió a ser observada por el mundo. Tenemos que estar a la altura. Foco", afirmó.

Estados Unidos le expresó al asesor sus dudas sobre el plan "Milei 2027". La caída de la imagen y los números rojos del mandatario en las encuestas por el Caso Adorni fue uno de los temas. "Profundidad política para sostener el cambio. Tenemos que estar a la altura. Foco.", resuena ese tuit sobre esos reclamos de la administración de Donald Trump.

Entre los otros reclamos hubo dos importantes: el nulo avance de los ítems, patentes y laboratorios para terminar de cerrar el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Y finalmente la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay. Los trumpistas no quieren ninguna empresa con algún tipo de vínculo con China.

Un viejo reclamo de Estados Unidos Milei lo está a punto de cumplir: el de sacarse de encima el swap chino. Como publicó ayer El Destape, el Banco Central devolvió más de 4.300 millones de dólares al Banco del Pueblo de China y le queda un saldo de apenas unos 675 millones para la cancelación total del tramo habilitado del swap de monedas por 19 mil millones de dólares.