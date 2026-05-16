Crisis laboral: denuncian una red de falsos reclutadores mineros en Salta que estafó a personas de todo el país

El Ministerio Público de Salta informó la detención de una mujer en el marco de una causa por falsas promesas de trabajo en supuestas empresas del sector minero en la provincia del Norte Argentino. Además, hay otras cuatro personas que están siendo investigadas por presunta estafa.

La principal sospechosa es acusada de, al menos, 57 cargos de fraude. En total, las víctimas del hecho delictivo serían 60 profesionales que van desde ingenieros, topógrafos y operarios. Hasta el momento, las denuncias formales son 31 habiéndose radicado la primera de ellas el 27 de febrero. Algunos días después, el 10 de marzo, la supuesta estafadora fue detenida por las autoridades policiales de Salta.

El modus operandi de la principal sospechosa

De acuerdo al expediente judicial, la mujer se hacía pasar por reclutadora de diferentes estructuras comerciales como "Consultora Bomblin", "Rimay Group", "Baez Mamani Group". La sospechosa emitía documentos en nombre de estas organizaciones para dar una fachada de legalidad e incluso se presentaba como profesional del área técnica y usaba títulos falsos. Durante el "proceso de selección" les prometía a los trabajadores el acceso a distintas obras y proyectos mineros supuestamente en marcha.

Luego les pedía a los candidatos dinero para trámites y para la realización de los exámenes preocupacionales -o estudios médicos obligatorios previos a iniciar una relación laboral-. Las víctimas manifestaron haber hecho diversas transferencias bancarias a las cuentas que presentaba la estafadora pero lo que más generó preocupación entre los denunciantes es que muchos renunciaron a sus trabajos reales por esta falsa propuesta.

La información judicial sostiene que la mujer les ofrecía buenos sueldos y que, además, no solo llegó a contactar profesionales de Salta, también de distintas partes de la Argentina. Por eso, es muy posible que debido a la trascendencia de la causa puedan llegar a aumentar el número de víctimas de la estafadora.

Preceptora estafadora: les prometió un viaje escolar y se robó 45 mil dólares

Otro caso de estafa conmociona a la ciudad de Bragado, en provincia de Buenos Aires. Una preceptora de la Escuela Técnica N° 1 les prometió a sus alumnos un viaje a El Bolsón y, para ello, organizó una serie de iniciativas de recaudación de fondos como venta de comida y rifas.

Al terminar dichos encuentros, la mujer le pedía a los familiares y alumnos que le enviaran todo el dinero recaudado a su cuenta bancaria personal. Cuando llegaba la fecha del viaje, la estafadora les comunicaba a sus víctimas que la agencia de turismo había cancelado el trayecto por diversas cuestiones . Así, el viaje se llegó a postergar en seis ocasiones. Fueron los directivos de la escuela los que se comunicaron con las familias para decirles que finalmente "la plata no estaba" y que la preceptora no respondía sus mensajes. La mujer está denunciada penalmente y las víctimas sostuvieron, a través de sus representantes legales, que irán también contra el colegio porque ocurrió en un contexto institucional.