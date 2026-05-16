Legisladores de Fuerza por Buenos Aires tildaron de "rotundo fracaso" al operativo "Tormenta Negra"

El bloque de legisladores porteños de Fuerza por Buenos Aires calificaron como "un rotundo fracaso" al operativo "Tormenta Negra", que realizó la Policía de la Ciudad en barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires. "Lo que hubo, ante todo, fue una operación de prensa en horario central, donde se transformó a los barrios populares en un escenario propagandistico", denunciaron a través de un comunicado desde el bloque que preside Clauda Neira.

Los legisladores sostuvieron que "en términos de seguridad, el operativo fue un rotundo fracaso" ya que "se desplegaron 1500 efectivos de la Policía de la Ciudad en 15 barrios populares, una cantidad innumerable de patrulleros y vehículos policiales y hasta un helicóptero sobrevolando determinadas zonas". Y afirmaron: "Un gasto desproporcionado y sin ningún objetivo. Todo eso para detener a 27 personas, en muchos casos, al azar. Un despliegue absolutamente inconsistente con cualquier objetivo de política criminal serio".

Resaltaron que "durante el operativo no se cerró ningún bunker: el mismo ministro (de Seguridad, Horacio Jiménez) reconoció en los medios que los allanamientos sucedieron días atrás por órdenes judiciales" y que las imagenes y filmaciones que se difundieron "correspondían, en su mayor parte, a procedimientos anteriores". En ese sentido, señalaron que el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, "se apropió del trabajo ajeno; en este caso, del Poder Judicial, que fue quien llevó adelante los allanamientos"

"Lo más grave es que, para montar esta escena, se tiró al piso a mujeres y niños, se hostigó a vecinos que volvían de trabajar y se sembró miedo en los trabajadores de los barrios populares. Los que representaban un peligro real no estaban ahí", protestaron, en referencia a lo que denominaron "un show carísimo de propaganda política".

Ante esto, desde el bloque del peronismo porteño anunciaron que realizarán "reuniones de los presidentes de las comisiones de Vivienda, Violencia Institucional, DDHH, Educación y Promoción Social de la Legislatura en los distintos barrios para escuchar a los vecinos"

El operativo se llevó adelante en 15 villas y asentamientos de la Ciudad, entre ellos la Villa 31, la 1-11-14, Zavaleta, Ciudad Oculta, Rodrigo Bueno, Fraga, Los Piletones y Barrio Mitre. Además de los procedimientos antidrogas, hubo controles de tránsito, remoción de vehículos abandonados y tareas de fiscalización comercial. Jorge Macri aseguró que se trató de un operativo “sin antecedentes” y sostuvo que el objetivo es reforzar la seguridad y combatir el narcotráfico en los barrios populares de la Ciudad.

Entre los principales resultados por barrio, se destacaron: