El fin de semana largo del 25 de mayo dispara las escapadas: los destinos más buscados

El próximo fin de semana largo del 25 de mayo empieza a mover una tendencia cada vez más fuerte en los feriados de 2026: escapadas cortas, destinos tranquilos y viajes donde la experiencia pesa más que la cantidad de días.

Con temperaturas otoñales, calles menos saturadas y paisajes teñidos de tonos dorados y rojizos, mayo aparece como uno de los momentos más buscados para viajar por Argentina. Y la temporada baja suma un beneficio extra: promociones agresivas, hoteles con noches gratis y descuentos que empiezan a tentar incluso a quienes no tenían pensado salir.

El pueblo cerca de Buenos Aires que muchos vuelven a elegir para desconectar

San Antonio de Areco vuelve a posicionarse entre las escapadas más buscadas para este fin de semana largo.

A poco más de una hora y media de Capital Federal, el histórico pueblo bonaerense gana atractivo en temporada baja por una combinación que cada vez seduce más: calma, gastronomía, spa y menos turistas.

Las calles empedradas, los almacenes antiguos y el ritmo lento del lugar generan una postal completamente distinta a la de los feriados de verano.

Allí, el hotel Un Alto en la Huella lanzó promociones 3x2 y tarifas desde $169.000 por noche para escapadas de bienestar.

La propuesta incluye:

piscina climatizada

jacuzzi privado

sauna

desayuno buffet

financiación en cuotas

El rincón de Córdoba que gana turistas lejos del ruido

Córdoba vuelve a aparecer entre los destinos más buscados para los feriados, aunque esta vez el fenómeno pasa por lugares más tranquilos y menos masivos.

En Nono y la región de Traslasierra, las escapadas “slow” empiezan a ganar protagonismo.

Bosques serranos, aire fresco, caminos rodeados de montaña y tardes silenciosas frente a las Altas Cumbres forman parte de una experiencia que muchos viajeros empiezan a priorizar frente a destinos saturados.

El hotel Calma Nono ofrece promociones 3x2 y 4x3 en suites con jacuzzi panorámico y terrazas privadas.

Además, el complejo apunta especialmente a:

parejas

escapadas románticas

descanso premium

desconexión digital

Salta y el fenómeno de viajar en temporada baja

Salta aparece como otro de los destinos que más crecen en búsquedas para el 25 de mayo.

La ciudad ofrece durante esta época una versión muy distinta a la de vacaciones de invierno:

menos calor

menos filas

recorridos más tranquilos

mayor contacto con la cultura local

Caminar por las calles del casco histórico, recorrer cafés con música folklórica o disfrutar la gastronomía regional sin grandes multitudes se volvió parte del atractivo de viajar en temporada baja.

El Hotel Colonial Salta lanzó beneficios especiales para escapadas XXL durante los feriados, incluyendo:

late check-out

traslados incluidos

descuentos en efectivo

promociones para familias y grupos

La escapada con laguna y noches gratis que empieza a crecer

Chascomús vuelve a ganar protagonismo entre quienes buscan escapadas rápidas cerca de Buenos Aires. La combinación de laguna, clima templado y ritmo tranquilo convierte a la ciudad en una de las alternativas más buscadas para cortar con la rutina durante los feriados largos.

Howard Johnson Chascomús lanzó promociones con:

noches extra sin cargo

cenas incluidas

late check-out

pensión completa

Las escapadas cortas a destinos cercanos aparecen este año como una de las tendencias más fuertes del turismo argentino.

El cambio silencioso que empieza a mostrar el turismo en los feriados

El próximo fin de semana largo podría confirmar un cambio que el turismo ya empieza a notar: cada vez más viajeros prefieren experiencias tranquilas, destinos auténticos y lugares menos saturados antes que los clásicos polos turísticos repletos de gente.

La temporada baja dejó de ser solamente una oportunidad para gastar menos. Para muchos argentinos, empieza a transformarse en la mejor manera de viajar.