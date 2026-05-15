Taiwán agradece a EEUU su apoyo antes del segundo día de reuniones entre Trump y Xi

FOTO DE ARCHIVO: El ministro de Asuntos Exteriores de Taiwán, Lin Chia-Lung, en Taipéi.

Taiwán agradeció ​este viernes a Estados Unidos que hubiera expresado su apoyo y su compromiso con la paz y la estabilidad, y que hubiera reafirmado que su ‌política respecto a Taiwán no ha ‌cambiado, en vísperas de la segunda jornada de la visita de Estado del presidente Donald Trump a China.

Estados Unidos es el principal valedor internacional de Taiwán, reclamado por China, y está obligado por ley a proporcionarle los medios para defenderse. China ha exigido que cesen dichas ventas de armas.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, confirmó el jueves que la cuestión de Taiwán, gobernado democráticamente, había surgido en las ​conversaciones de Trump con ⁠el presidente Xi Jinping, pero que la política de EEUU hacia la isla ‌no ha cambiado.

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En un comunicado difundido por su ministerio, el ministro ⁠de Asuntos Exteriores de Taiwán, Lin Chia-lung, agradeció ⁠a Estados Unidos que haya expresado repetidamente su apoyo y su énfasis en la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán, y que haya reafirmado que su ⁠política respecto a Taiwán no ha cambiado.

El ministerio añadió que el ejército ​chino sigue operando en torno a Taiwán llevando a cabo "actos ‌de acoso e intimidación".

Esto "demuestra que Pekín supone ‌un riesgo importante para la paz y la estabilidad regionales actuales", dijo.

ADVERTENCIA DE ⁠CHINA SOBRE TAIWÁN

Xi le dijo a Trump el jueves que gestionar mal los desacuerdos entre ambos países sobre Taiwán podría llevar las relaciones entre China y EEUU a un "punto peligroso".

Rubio dijo a la NBC que sería un "terrible error" que China recurriera a ​la fuerza ‌en Taiwán.

En respuesta a Rubio a través de su cuenta de la red social X ese mismo día, Joseph Wu, secretario general del Consejo de Seguridad Nacional de Taiwán, se mostró de acuerdo con esa opinión.

"Estamos decididos a defender el 'statu quo' y a disuadir cualquier agresión", escribió Wu.

Las actividades ⁠militares diarias de China en torno a Taiwán no han cesado.

El viernes por la mañana, en su informe diario sobre los despliegues chinos en las últimas 24 horas, el Ministerio de Defensa de Taiwán indicó que había siete buques de guerra presentes, aunque ningún avión.

Un alto cargo de seguridad de Taiwán dijo que la isla comparte los mismos intereses que EEUU y otras partes en la región indopacífica.

"La primera cadena de islas es especialmente crucial ‌para la paz y la estabilidad en el Pacífico Occidental y el Indo-Pacífico, y en el centro de esta se encuentra Taiwán", añadió el cargo refiriéndose a una zona que se extiende desde Japón hasta Taiwán y Filipinas.

El próximo miércoles se cumplirán dos años desde que el presidente de Taiwán, Lai Ching-te, asumió el cargo, y Taipéi está ‌vigilando de cerca si China intensificará sus despliegues militares en la región tras la cumbre entre Trump y Xi y en torno al aniversario de Lai, señaló el alto cargo.

El Ministerio ‌de Defensa de China ⁠no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. China llevó a cabo sus últimas maniobras militares a gran escala en torno ​a Taiwán a finales de diciembre.

Trump volverá a EEUU el viernes por la tarde tras tomar el té y almorzar con Xi.

Con información de Reuters