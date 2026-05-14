Clima hoy y pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario: cómo será el jueves 14 de mayo de 2026

Rosario nublado.

El clima en Santa Fe seguirá marcado por mañanas frías y tardes templadas durante la segunda semana de mayo. De acuerdo al pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el jueves 14 se presentará con nubosidad parcial, viento moderado y temperaturas agradables en Rosario y la capital provincial, en una tendencia estable que atraviesa buena parte del centro del país.

Después de varios días con cielo despejado y amplitud térmica, las condiciones meteorológicas comenzarán a mostrar un leve cambio hacia el cierre de la semana. Si bien no hay lluvias previstas, sí se espera mayor presencia de nubes y un descenso paulatino de las máximas, en línea con el avance típico del otoño en la región pampeana.

Cómo estará el clima en Rosario el jueves 14 de mayo

En la ciudad del monumento a la bandera, el jueves tendrá una temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 18, con cielo parcialmente nublado tanto durante la mañana como hacia la noche. El viento rotará desde el sector sudoeste, con intensidad moderada, y no se esperan precipitaciones.

Pronóstico de Rosario.

El ingreso de nubosidad empezó a notarse desde el miércoles y se consolidará el jueves, aunque sin generar inestabilidad significativa.

Los detalles del pronóstico del tiempo en la ciudad de Santa Fe

En la capital provincial, el panorama será muy similar. Para el jueves 14 de mayo se anticipa una mínima de 10 grados y una máxima de 18, con cielo parcialmente cubierto y ausencia total de lluvias.

Pronóstico de Santa Fe.

El comportamiento del tiempo refleja una transición otoñal clásica en el centro del país: mañanas frías, tardes templadas y jornadas secas. Durante los primeros días de la semana, Santa Fe tuvo máximas cercanas a los 20 y 21 grados, pero el jueves marcará un leve descenso térmico acompañado por mayor nubosidad.

Pronóstico extendido: ¿qué esperar para el cierre de la semana?

El viernes 15 mantendría condiciones similares tanto en Rosario como en Santa Fe, con temperaturas estables alrededor de los 18 grados y cielo parcialmente nublado. Por el momento, no hay alertas meteorológicas ni anuncios de lluvias importantes para la región.

En un contexto climático atravesado por cambios bruscos de temperatura en distintas provincias, el Litoral conservará una semana relativamente estable. En ese sentido, el mes de mayo de 2026 comenzó con un patrón más seco y moderado en buena parte del país, aunque con mañanas cada vez más frías a medida que avanza el otoño.